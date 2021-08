Salud y Universidad de Chiapas, responsables del caso Mariana: Derechos Humanos

TUXTLA GUTIÉRREZ.- "La doctora estaba enganchada al lazo en su cara, estaba (hincada) en su cama, la cuerda estaba floja, no apretada, para que digamos que solita se mató, no lo creo y no lo creemos; sus manos estaban moraditas, después el Ministerio Público pidió que nos saliéramos; nos sacaron a todos, quedó él solito.

"Queremos que investiguen el actuar del MP de San Javier, haga bien su trabajo, ustedes como Derechos Humanos; después vino la ambulancia, la subieron a la camilla (sic)".

Así se plasma, de forma íntegra, un extracto de la declaración del agente municipal de Nueva Palestina, Pedro Pérez Díaz, en la foja 42 de 120 con las que cuenta la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitida hace unos días, sobre el probable feminicidio de Mariana Sánchez Dávalos.

De hecho, en todo el expediente, la CEDH no solo "desnudó" lo ocurrido el pasado 28 de enero en lo que, hasta el momento, se cree fue el suicidio de la doctora que efectuaba su servicio social en la comunidad Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, sino que además advierte la displicencia u omisiones de al menos dos o tres instancias para brindarle a ella una estancia digna y segura en esa región.

Por ello, emitió una serie de recomendaciones y observaciones a la Universidad Autónoma de Chiapas (cuyo rector es Carlos Faustino Natarén Nandayapa), al fiscal general del estado, Olaf Gómez Hernández y, sobre todo, a la Secretaría de Salud (SS), bajo el mando de José Manuel Cruz Castellanos.

Aunque entre la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas (UNACH) y la Secretaría de Salud (SS) hay un "peloteo" de responsabilidades, ambas son señaladas por no generar las condiciones para que la joven chiapaneca de 25 años de edad fuera víctima, primero, de hostigamiento sexual, y luego de un posible feminicidio.

DETALLES DE LA RECOMENDACIÓN

En la recomendación CEDH/011/2021-R, que obra en manos de La Silla Rota, la CEDH solicita explicaciones a la UNACH, la SS y a la Fiscalía General del Estado.

Urge que se de a conocer si en la FGE existía algún registro de denuncia por los delitos de violación, abuso u hostigamiento sexual en agravio de Mariana, entre muchos "detalles" más.

Asimismo, le pide a la Secretaría de Salud que informe si tuvo conocimiento, por algún medio, de la violación, abuso u hostigamiento sexual que sufría la joven mientras efectuaba su servicio social en Nueva Palestina.

Mientras tanto, a la UNACH se le requirieron una serie de peticiones, como verificar si Mariana había solicitado su cambio de adscripción, o si ésta vivía en condiciones dignas en Nueva Palestina, sin que corriera algún riesgo en ese sitio, o si recibía el dinero de una beca que, según María de Lourdes, su hija nunca recibió.

De hecho, la CEDH recurrió a otras fuentes que, de alguna forma, estaban relacionadas con el caso, como a la misma Presidencia Municipal de Ocosingo, cuyo secretario del actual alcalde, negó que hayan recibido información sobre vejaciones a Sánchez Dávalos, hasta el día de su muerte.

A solicitud de esa Comisión, la Dirección de Tecnologías de la Información Estadística de la FGE reveló que no halló ningún registro de Mariana en su base de datos. Inclusive, aclaró que en 2020 no hubo registros de homicidio doloso en agravio a mujeres, ni feminicidios o suicidios en Ocosingo.

Sin embargo, las anomalías comenzaron s supurar: Mariana Lazos Salgado, subdirectora de Educación y Enseñanza en Salud de la SS (quien de hecho fue cesada), advirtió en su momento que no halló antecedente de queja alguna contra Fernando Cuauhtémoc "N", médico señalado de hostigamiento sexual y presunto feminicida de Mariana, ni en contra de esta última.

OTRA VERSIÓN DE CÓMO MARIANA FUE HALLADA MUERTA

Personal de la CEDH acudió, el pasado 1 de marzo, al paraje San Javier, del mismo Ocosingo, para entrevistar a un elemento clave de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuyo nombre se reserva por cuestiones de seguridad.

En la entrevista contemplada en la foja 60, el agente explica: "...Observé que la puerta se encontraba abierta, con el MP pusimos la cinta amarilla y ya no permitimos entrar a ninguna persona. Yo entré al cuarto para ayudar a la perito a bajar el cuerpo, el cual se encontraba colgado atrás de la puerta observando que la cuerda estaba colgada en la viga de la pared que, calculo, una distancia aproximada como de 3 metros de altura, la viga pegada a la pared.

"Solo apoyé a bajar el cuerpo y posteriormente salí y me enfoqué a realizar entrevistas pero la gente no quiso decir mucho y al personal de la clínica, a la directora de la clínica y a la compañera de cuarto (de Mariana) fue que entrevisté..."

Entre otras cuestiones, reveló que ese día le impidieron tomar algunas fotografías, "solo desde afuera cuando pusimos la cinta, pero no lo agregué a mi informe y por el momento no la tengo en mi galería, ya que solo se la enseñé a mi jefa para acreditar mi presencia".

Con base en el oficio 20-1221000/0018/2021, un perito en Criminalística adscrito a la Fiscalía contra Homicidios y Feminicidios, advierte en una parte de su reporte, lo siguiente:

"...El interior de la habitación no fue resguardado ni preservado posteriormente al levantamiento del cadáver; solo podemos observar en la viga o regla de techo cercana y a la altura de la puerta de acceso, atado sobre la regla un fragmento de lazo color amarillo, el cual se encuentra cortado a nivel de nudo, mismo que nos fue señalado que es de este lazo que fue encontrado y suspendido el cuerpo sin vida de Mariana".

PRESUNTO FEMINICIDA NO DEBIÓ ESTAR EN NUEVA PALESTINA

En la foja 49 de la recomendación de la CEDH, se advierte que el Instituto de Salud le rescindió el contrato laboral a Fernando Cuauhtémoc "N", médico general adscrito al Hospital General de Yajalón, Chiapas, por incurrir en acoso sexual en contra de una donante de sangre. El oficio está fechado el 16 de mayo del año 2014.

Según el informe, el imputado no actuó, en ese entonces, con rectitud al intentar efectuar una exploración ginecológica o tacto vaginal, contrario a la Norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA 1-2012, para la disposición de sangre humana con fines terapéuticos.

Su actitud, advirtió la subdirectora de Asuntos Jurídicos de esa instancia, "se aparta completamente de su actuar recto y honesto a los usuarios" de ese Instituto de Salud.

CEDH DEJA MAL PARADAS A INSTITUCIONES QUE QUISIERON JUSTIFICAR SU IRRESPONSABILIDAD

Ante esta serie de hechos, la CEDH apuntó que Nueva Palestina carecía de las condiciones de vivienda y seguridad para el desarrollo del servicio social que prestaba la médica; de hecho, revela, una médico pasante le explicó a un agente de la Policía Especializada que la puerta del cuarto donde se quedaba Mariana no garantizaba su seguridad.

Incluso, dejó entrever que la joven no obtuvo apoyo institucional oportuno, "lo que tuvo como consecuencia la exposición a un alto grado de vulnerabilidad, al estar en una comunidad en la que no le garantizaron las condiciones o requisitos mínimos para la prestación de su servicio social".

Entre otras cuestiones, evidenció que la Secretaría de Salud no le ofertó ni garantizó un espacio seguro para que se desempeñara en esa comunidad, menos que atendiera la denuncia sobre la agresión sexual.

De hecho, aseveró que la UNACH no supervisó ni corroboró los espacios ofertados por la SS, es decir si éstos cumplían o no con los requisitos mínimos para la prestación del servicio social, y que la pasante en Medicina no estuviera bajo condiciones de riesgo a su integridad.

En consecuencia, resaltó la CEDH en la foja 94 de la recomendación emitida, la UNACH y la SS incurrieron en violencia institucional por varios motivos, como la omisión de considerar y hacer efectiva la perspectiva de género en el proceso de asignación de plaza para la comunidad universitaria.

Asimismo, agregó, por no establecer de manera expresa las situaciones de violencia que afecten la integridad física o sicológica como causal para la reubicación de plaza de las personas que realizan su servicio social, y por no prever mecanismos de protección de la integridad de la médico pasante Mariana, al no supervisar las condiciones de vivienda y seguridad que la pusieron en un alto grado de vulnerabilidad.

Entre otros detalles, se advierte que la SS y la UNACH no establecen dentro del Convenio General de Colaboración las obligaciones de las unidades receptoras para la atención de casos de acoso, hostigamiento sexual y demás forma de violencias o conflictos que puedan generarse con motivo de la prestación del servicio social entre los prestadores y las unidades receptoras.

"Lo que deja en estado de indefensión y desprotección a las personas que realizan su servicio en las diversas unidades médicas y trasgrede la obligación establecida por la NOM-009-SSA3-2013".

En materia legal, la CEDH evidenció que no se preservó el lugar del hallazgo del cuerpo, y se advierten elementos contradictorios que viciaron, de origen, el material probatorio e indicios del lugar del hallazgo.

Eso no es todo: apuntó que en la integración de la carpeta de investigación se omitieron los dictámenes periciales, pues no describen la forma o razones por las que en determinada posición la muerte habría sido por asfixia.

"Tampoco aclaran cómo por el peso y altura de la occisa, la resistencia del cordón y altura de la viga, habría sido posible dicha causa de muerte", se argumenta en la foja 106 de la recomendación.

Ante esta serie de pruebas, el organismo autónomo, a través de su presidente Juan José Zepeda Bermúdez, estableció que el cadáver fue cremado el 29 de enero de este año, con la anuencia de las autoridades que autorizaron el traslado y emitieron la orden para incinerarlo, por lo que, dejó en claro, se transgredió el artículo 271 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En sí, remata, "Esta acción irrumpe el principio de acceso a la justicia y a la verdad".

