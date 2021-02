Salud en riesgo por programas clientelares de AMLO: Marko Cortés

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas (La Silla Rota).- La crisis de falta de personal médico, así como de medicinas, es debido al desvío de mil 200 millones de pesos que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador para el sostenimiento de sus programas sociales clientelares que le dio los votos necesarios a Morena para ganar las elecciones del próximo dos de junio, así lo dijo el presidente del Comité Ejecutivo del Partido Acción Nacional, Marko Cortés.

“Es claro que al gobierno federal le importan las clientelas electorales y no la salud de los mexicanos”.

El dirigente del PAN afirmó que en el gobierno federal hay una apuesta para lograr una estructura basada en apoyos, “pero no les preocupa que los niños con cáncer ya no tengan atención, no les preocupa que las madres trabajadoras con las estancias infantiles ya no cuenten con ese apoyo, ni las mujeres violentadas que cuenten con el recurso para ser atendidas”.

Cortés Mendoza, reiteró que han habido recortes en programas sustantivos para desviarlos a programas clientelares, y poniendo en riesgo al sector salud. “Despidieron a más de diez mil médicos, técnicos médicos y enfermeras, y esto sin duda pone hoy en una crisis a todo el sector salud en donde para Acción Nacional es la prioridad, porque la salud no es un juego”, comentó.

Insistió que ante la Fepade, el PAN ha denunciado el uso y abuso de los recursos públicos, particularmente del Programa de Bienestar que está entregando tarjetas que no están personalizadas, que no tienen reglas de operación y que se dan discrecionalmente a las clientelas del nuevo gobierno.

Insistió en que el gobierno federal está más preocupado en construir una clientela electoral y no en desarrollar y potencializar el país: “Les preocupa construir una clientela electoral en base a programas para tener control, pero no les preocupa resolver el problema de la seguridad ni el problema de la economía en México”.

Marko Cortés estuvo en Ciudad Victoria para asistir a la reunión de alcaldes panistas, en la que estuvo acompañado por el senador Ismael García Cabeza de Vaca.

El dirigente panista externo su confianza en la inteligencia de todos los ciudadanos mexicanos, de los seis estados en donde habrá elecciones y no se dejarán influir por un apoyo, con una intención de generar una estructura clientelar.

“Nosotros apostamos a que la gente compare entre un proyecto que reparte y que sólo reparte o uno que produce para poder generar desarrollo y bienestar. Para que un país crezca hay que atraer inversión y México está perdiendo capacidad de atraer inversión, pasamos del lugar número 15 al lugar número 23”, puntualizó.

ndm