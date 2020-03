Salud atiende y supervisa caso sospechoso de Covid-19 en Tabasco

VILLAHERMOSA, Tabasco (La Silla Rota).- Un caso sospechoso de coronavirus fue detectado y es supervisado por la Secretaría de Salud de Tabasco.

La titular de la dependencia estatal, Silvia Roldan Fernández precisó que se trata de una persona de 35 años, que viajó a Milán, Italia, y regresó a la entidad el 15 de febrero.

"Empezó sus manifestaciones clínicas el viernes 28 de febrero. El paciente está bien, no tiene un cuadro agudo serio, está bastante bien, está en su casa", afirmó Roldán Fernandez.

La sector salud trabaja con la familia y con esta persona agripada. Se realiza el estudio con todos los contactos con los que estuvo en estos 13 días desde que regresó a Tabasco.

Fue hasta el 28 de febrero que "empezó con manifestaciones respiratorias". Él mismo llamó al teléfono que se aperturó para el COVID-19, de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica, y de allí llamaron a la dependencia estatatal sobre este paciente.

Se le contactó, se trabajó con él y su familia, y "está bien, no tiene un cuadro complicado, está en su casa".

Roldán Fernández aclaró que el COVID-19 es "poco contaminante cuando no tiene las manifestaciones clínicas y cuando este paciente venía en el vuelo así fue".

El tabasqueño con gripe empezó hasta el 28 de febrero ya en su casa, "con un cuadro gripal común, no tiene nada grave". "Hasta ahora no se sabe si es positivo del coronavirus, pero cumple la definición del caso, sobre todo por su viaje. Se le tomaron las pruebas y en 48 horas se conocerá si es positivo o no".





(Karla Alva)