Salieron a pasear en lancha en Mar de Cortés; se ahogan 8

HERMOSILLO.- Ocho personas murieron ahogadas en aguas del mar de Cortés, incluyendo mujeres y bebés, al volcarse una lancha en la que paseaban en el puerto de Guaymas, en el norteño estado mexicano de Sonora, según informaron este lunes las autoridades.

Tras el accidente, atribuido a "varias imprudencias", la Secretaría de Marina-Armada y bomberos lograron rescatar a 11 personas.

Los hechos, revelados apenas este lunes, ocurrieron la tarde del domingo, poco antes de las 15:00 horas frente al parque industrial pesquero "Rodolfo Sánchez Taboada", en una zona que es conocida como el Paraje Viejo.

Los miembros de una misma familia paseaban en una pequeña embarcación que se volcó debido a la velocidad y el oleaje.

La embarcación "era de uso exclusivo para la pesca y no para el traslado de paseantes, pues no contaba con asientos ni chalecos salvavidas, y no estaba habilitada para maniobras fuera de su naturaleza", informó Protección Civil del Gobierno de Sonora.

En el operativo de rescate participaron elementos de búsqueda y rescate de la Secretaría de Marina, Cuarta Región Naval, ocho elementos de Bomberos y Protección Civil en Guaymas, quienes utilizaron dos embarcaciones de búsqueda y rescate, un helicóptero UH-60 con una tripulación de cinco personas.

Las autoridades argumentaron que el conductor de la lancha, quien permanece en calidad de desaparecido, hizo caso omiso de la seguridad marítima, ya que no contaba con radiocomunicación y sus tripulantes no avisaron a las autoridades que saldrían de paseo.

"Aparentemente, la panga (barca) fue tomada sin permiso por el hijo de su dueño, con la finalidad de pasear a sus familiares, quienes, posteriormente, sufrirían el accidente", agregó Protección Civil.

La @cepcsonora en coordinación con el Ayuntamiento de #Guaymas y la @SEMAR_mx realizan operativo de rescate de

personas por volcamiento de una embarcación.



Al momento se logró recuperar a 11 personas con vida y 7 personas sin vida.

1/2 pic.twitter.com/iGQaBEbHnr — Gobierno del Estado de Sonora (@gobiernosonora) June 6, 2022

Además, aún se encuentra una persona desaparecida, presuntamente el joven que conducía la lancha.

Hace 51 años, un 22 de mayo de 1971, ocurrió un accidente similar entre los Puertos de Guaymas y Empalme en el puente Douglas, cuando una lancha que tripulaban los miembros de dos familias volcó dejando a 10 menores de edad sin vida, en Sonora.













kach