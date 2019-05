Sale de prisión defraudador de Acremex y toma café en restaurante

PABLO CÉSAR CARRILLO 14/05/2019 06:23 a.m.

GUANAJUATO (La Silla Rota).- El ex director de la caja popular Acremex, Gerardo Muñoz Campos -encarcelado por un fraude millonario a los ahorradores-, consiguió su libertad precautoria y espera la sentencia en su casa en León. Los ahorradores defraudados creen que está en la prisión, pero él toma café en un restaurante de la colonia Arbide.

Puedes leer:

Este lunes, Gerardo Muñoz fue visto por La Silla Rota en un café de la calle Nicaragüa, en la colonia Arbide.

Ahí estaba en una esquina, sentado, tomando un café.

-No puedo dar entrevistas. El juicio no ha terminado. Por favor no publiquen nada de que me vieron -dijo Gerardo Muñoz, cuando se le pidió explicar la forma en que consiguió salir de la cárcel.

-No puedo decir nada. Estoy en libertad condicional. No puedo salir de León y tengo que ir a firmar cada 8 días al juzgado -explicó el ex director de Acremex, una caja popular que fue declarada en bancarrota hace 3 años.

Gerardo Muñoz fue encarcelado el 24 de abril del año 2016, bajo la acusación de fraude por 752 millones de pesos. Al menos 30 mil clientes ahorradores de la caja popular Acremex fueron afectados por la mala administración.

Después de 2 años y 4 meses de estar en la cárcel por desvío de recursos en la caja popular, Gerardo Muñoz Campos, consiguió su libertad provisional, sin poder salir de León, y con las reservas de ley.

El Gobierno Federal, a través del Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo de Apoyo a sus Ahorradores (Fipago), rescató el dinero de los 30 mil ahorradores, con ayuda de la Caja Popular Mexicana. Los activos y pasivos de Acremex fueron trasladados a Caja Popular Mexicana para garantizar el pago a los ahorradores.

La sociedad de ahorro y préstamo Acremex fue fundada en 1951 con el nombre de Caja Popular Jol-Gua-Ber. Durante 60 años, operó sin complicaciones y era una de las instituciones más prestigiadas y sólidas de Guanajuato.

En el 2014 comenzó la crisis de esta sociedad cooperativa, debido a que no cumplía con los requisitos para seguir con operaciones, según la nueva ley federal de ahorro y préstamo. Acremex decidió entonces limitar los retiros a sus ahorradores para evitar una descapitalización, hasta que quedó al descubierto que había un desfalco millonario.

Cientos de ahorradores presentaron denuncias penales por fraude en contra del director general Gerardo Muñoz Campos en el 2015 y 2016, lo que derivó en un conflicto legal entre los ahorradores. Los directivos de Acremex acusaron a Gerardo Muñoz Campos de hacer préstamos millonarios sin garantías y de provocar el desfalco de la institución.

En junio de 2016, agentes de la Procuraduría de Justicia, capturaron a Gerardo Campos afuera de su casa, acusado por un fraude de 752 millones de pesos. Hoy enfrenta el juicio en libertad.

kach