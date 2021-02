“Sabíamos que no la íbamos a librar y cerramos el pueblo”

El municipio Villa de Talea de Castro, en Oaxaca, lleva dos semanas cerrado. En la entrada hay instalado un retén que impide el ingreso, incluso de familiares y amigos, que llegan de otras partes del país o del extranjero. El distanciamiento social tiene el objetivo de impedir que haya contagios y el covid-19 entre.

Quien describió a La Silla Rota la situación es Edén Martínez Santibáñez, tesorero del municipio.

En el pueblo también hay toque de queda y por disposición municipal a partir de las 9 de la noche y hasta las 6 de la mañana ya nadie sale de su casa. Las corridas de camiones ya no se detienen por Villa Talea de Castro, ubicada en plena sierra, a 4 horas de la capital oaxaqueña. Son algunas de las medidas que se decidieron para evitar casos de la covid porque en caso de que se registre un caso no habría con qué atenderlo, reconoció Hernández Santibáñez.

“Aquí la autoridad municipal, con otras autoridades internas del pueblo como el comisariado de Bienes Comunales y la Alcaldía se reunieron y plantearon escenarios en que era obvio que no íbamos a salir bien librados si se presentaba un caso. El centro de Salud no tiene la capacidad de dar respuesta técnicamente a un infectado, con lo que se requiere y los insumos que se necesitan en la clínica de salud están limitados. Con que se presente un caso no la libramos aquí, no la contamos.

“Sí tenemos personas adultas, con enfermedades degenerativas. Es preferible tomar estas medidas que a mucha gente no le parece o cree que son son exageradas pero no queremos estar en un escenario de estar aislados totalmente. Fue la decisión que con lo que tenemos no podemos dar respuesta para un caso, no queremos pensar en varios casos”, explicó.

Hasta el 17 de abril, el municipio carecía de casos de la covid-19, de acuerdo con un catálogo de municipios sin casos de contagio, documento elaborado por el Gobierno Federal.

Las autoridades municipales también ordenaron que quienes llegaron de otros sitios se aislaran dos semanas en sus casas, como medida preventiva de cuarentena. Pasado ese tiempo, al comprobar que no tenían síntomas del coronavirus, ahora forman parte de los personas a cargo de los retenes, junto con policías municipales, agregó el funcionario.

Hernández refirió que han llegado familiares de quienes viven en el pueblo y lo hacen con un certificado médico que afirma que no tienen covid, buscan entrar. Pero los encargados del retén les explican que no pueden avanzar y les piden que se den la media vuelta.

Del pueblo sólo pueden salir embarazadas y personas en situación vulnerable, con enfermedades como la diabetes.

La infraestructura médica qué hay en la zona es una clínica de salud de dos núcleos básicos.

“Afortunadamente tenemos a dos pasantes de medicina, dos doctoras, dos enfermeras de base y una de servicio social, teníamos odontóloga, pero la universidad a la que pertenece le pidió se retirara para evitar contagios”.

INTENTAN INGRESAR POR LAS VEREDAS

El pueblo de alrededor de 2 mil 500 habitantes tiene tres entradas vehiculares y cada una tiene su retén, instalado las 24 horas del día. Pero no ha faltado el que se quiera meter por las veredas, pese a que el aviso de que no se permiten entradas ni salidas a quienes vienen de otros Estados o del extranjero está plasmado en un documento, del cual La Silla Rota tiene copia, y a pesar de que hubo un perifoneo para que todos se enteraran.

“La autoridad municipal en coordinación con personal de salud hace la atenta recomendación a todas las personas que han regresado recientemente a la comunidad de los diferentes estados de la república y el extranjero para que permanezcan en sus domicilios y eviten salir a las calles. La policía estará haciendo recorridos y a las personas que hagan caso omiso serán sancionadas por esta autoridad”, se oye en el video que Martínez Santibáñez compartió.

A quienes se les ha descubierto ingresar furtivamente por las veredas, algo que no cualquiera puede hacer porque tiene que caminar grandes trechos, se les ha mandado de cuarentena a sus casas, y la sanción se les dictaminará en cuanto pasen las dos semanas. El castigo podría ser económico o trabajo como parte del tequio, comentó el funcionario.

EL REGRESO DEL TRUEQUE

El aislamiento no es total. Algunos hombres salen a hacer compras de víveres. Van a otras comunidades que también están cerradas. Para entrar llevan pases donde se específica a qué van y que sólo deben ir a cumplir esa actividad. Los salvoconductos son revisados tanto a su salida como a su regreso y se revisa que no se tarden.

“Los comerciantes salen para traer mercancía y no desabastecernos, son productos de primera necesidad. Se pidió que no ingresen carros que venden Bimbo, Marinela, productos que no son de primera necesidad, ni refrescos”, explicó el tesorero.

También algunas autoridades salen a reuniones con sus homólogos del Estado.

Dentro del municipio los negocios que permanecen abiertos están obligados a que sus clientes guarden la sana distancia y a tener gel con alcohol desde la entrada.

La actividad económica se ha desacelerado. Quienes trabajaban afuera como albañiles o en otros oficios han debido quedarse. Los que son campesinos y tienen sembradíos de maíz, café o caña siguen en su labor e incluso cuando regresan tarde, después de las 9pm, no se les amonesta porque es parte de su trabajo, vital para el pueblo.

Algunas personas han comenzado a hacer trueque para hacerse de algo que les falta. Es el caso de una señora que iba a tener una fiesta pero se le atravesó la covid-19, por lo que debió suspenderla. Entonces las gallinas que había alimentado para sacrificarlas y que estaban ya en su punto, las cambió por panela y maíz, aseguró Hernández.

Será una práctica que se realizará más frecuentemente, pronosticó.

Aunque Villa Talea de Castro pertenece a la selecta lista de 979 municipios que no tienen casos de contagios de la covid-19, cuya jornada de Sana Distancia podría ser levantada el 17 de mayo, se avecina lo más complicado.

Los oriundos del municipio que hacían una construcción pararon labores y con ello ya no hay trabajos. Algunos de los paisanos de dicho municipio que se fueron a buscar el sueño americano a los Estados Unidos suspendieron actividades y por lo tanto ya no envían remesas a sus familiares.

Las autoridades municipales han ido a traer frijol, huevo y azúcar a la capital de Oaxaca para ponerlo al precio de compra y evitar que la gente acuda a comercios que han subido precios hasta en 30 o 40 por ciento.

SIN CLASES VIRTUALES

Hernández Santibáñez describió cuál es la estructura educativa en el municipio. Hay dos jardines de niños, una primaria, una secundaria y un Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte).

Desde que el 20 de marzo se suspendieron las clases por disposición de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los maestros que estaban se retiraron a sus lugares de origen.

Aunque las autoridades educativas han presumido que los niños y jóvenes del país que ahora no pueden tomar clases pueden hacerlo de manera virtual, en Villa Talea de Castro se complica y es por la falta de computadoras y lo difícil que es tener internet.

“Hasta ahorita con los jóvenes que he platicado en primaria, secundaria y bachillerato no tienen clases virtuales. Son pocas las personas con capacidad de pagar internet y quienes tienen computadoras no creo que rebase el 30 por ciento de la matrícula de bachillerato”, concluyó.

PIDEN A COLECTIVOS NO ABORDAR A EXTRAÑOS



Villa de Talea Castro no es el único municipio o comunidad de la región que ha tomado medidas con el objetivo de impedir la llegada del coronavirus.

La comunidad de San José Chinantequilla, del municipio de Totontepec Villa de Morelos, pidió mediante un oficio firmado por el Consejo de Vigilancia y el Comisariado de Bienes Comunales, a conductores de vehículos públicos no abordar a pasajeros provenientes de cualquier región del Estado de Oaxaca. Tampoco de otros Estados de la República o de otros países, con destino a la comunidad de San José Chinantequilla, como medida de prevención ante el covid-19.

“Dicha medida, tomada por consenso de los ciudadanos, en vista de que se han notado visitas exageradas de personas que nunca habían venido y que por supuesto no han colaborado con la comunidad".

“Sin más que agregar, de antemano le ofrecemos una disculpa por instruir su trabajo. Sin embargo, ante la contingencia, esperamos su comprensión y colaboración”.

(Sharira Abundez)