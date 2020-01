Rompe Tzimín récord de la rosca de reyes más grande del mundo

El municipio de Tizimín, Yucatán, rompió el récord Guinness de la rosca más grande del mundo. Fueron tres kilómetros de línea de este pan tradicional.

Autoridades turísticas del municipio señalaron que su objetivo era atraer al turismo, nacional e internacional, para visitar durante los festejos de Día de Reyes la localidad:

"El día más importante es el seis de enero para Tizimín, donde esperamos peregrinos y turistas nacionales y extranjeros. Llevamos trabajando más de un año en este comité organizador y esperamos posicionar a Tizimín como el municipio del oriente del estado por sus atractivos turísticos", señalo el presidente del comité organizador, Daniel Ávila.

Cabe mencionar que Tizimín es conocido por ser el santuario de los Santos Reyes Magos en toda América y el segundo más importante a nivel mundial después de Colonia, Alemania.

En este récord, cuatro panaderías del municipio participaron en la creación de la rosca: Ángel de Oro, La Reforma, La Mejor y La Amistad.

Y se necesitaron 2 toneladas 600 kilos de harina y más de 13 mil 500 huevos; se colocaron más de 19 mil muñequitos. El evento fue organizado por la Cámara de Comercio de Tizimín y por el Ayuntamiento del lugar.

Entre los requisitos se solicitó que cada pieza de pan no excediera los 50 centímetros. "El primer paso fue tener un trabajo excelente en equipo, el apoyo y la logística. Lograron superar el récord de Saltillo y cada pieza de pan no excedió los 50 centímetros y no existan espacios entre unos de otros", dijo el certificado de récord Guinness, Carlos Tapia Rojas.

Se estima que participaron más de 30 mil personas en la partida de la rosca y en otros eventos culturales del día, como conciertos.