Rodrigo Medina y la disputa por el PRI en Nuevo León

Monterrey, N. L.- A menos de dos años de concluir el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón y las alcaldías neolonesas, en el PRI se ha desatado una lucha interna en donde el grupo del ex gobernador Rodrigo Medina busca mantener el control del partido, pero, una ala opositora ha levantado la voz y advierte de desbandadas en la militancia.

Ante este panorama, sorprendió que el presidente estatal del PRI, diputado federal, Pedro Pablo Treviño, -del equipo de Medina- haya censurado una reunión secreta que sostuvieron los medinistas con miras al próximo proceso electoral.

Los medinistas se reunieron el miércoles pasado en la casa del alcalde del municipio de Juárez, Heriberto Treviño, encabezados por el coordinador en el Congreso local, Francisco Cienfuegos, ex alcalde de Guadalupe y el Alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.

Inclusive, en Juárez, al oriente de la zona metropolitana han organizado para el sábado 16 de noviembre la "Caminata de la Unidad Priista".

Asistentes a la reunión afirman que habrían acordado impulsar a Heriberto Treviño a la presidencia del PRI estatal, al alcalde de Monterrey a la candidatura al gobierno y a Francisco Cienfuegos para Monterrey.

De inmediato surgieron voces que cuestionaron la reunión medinista y el presidente del PRI, Pedro Pablo Treviño, cuestionó la reunión privada y hasta prácticamente destapó para la candidatura al gobierno, a la ex líder nacional del PRI y de la CNOP, Cristina Díaz Salazar, actual alcalde de Guadalupe.

"Lamento que se estén llevando a cabo reuniones de esa naturaleza; este tipo de reuniones se deben de llevar en el seno del partido y no en otros lados. He estado hablando con algunos de los que estuvieron en esa reunión y bien, todo bien, ahí estamos avanzando".

En un acto para conmemorar al ex gobernador Alfonso Martínez Domínguez a 17 años de su muerte, Treviño señaló que el fallecido político y el edil comparten el haber sido senadores y dirigentes nacionales del partido entre otros cargos.

"Y gobernadora de Nuevo León, pues quién sabe, todavía Cristina Díaz tiene con qué, tiene edad, tiene capacidad y tiene muchos amigos que la quieren y la respetan. Esa parte, el destino dirá".

"No son tiempos para las aspiraciones", reviró Díaz Salazar quien que hubiese sido un "destape".

Mientras tanto, otros priistas aseguraron que no van a dejar que el grupo de medinistas, encabezado por el diputado local, Francisco Cienfuegos, se apodere del partido y advirtieron que de no ser inclusivos en el próximo Consejo Político estatal habrá una desbandada.

"El PRI en Nuevo León no es propiedad de Francisco Cienfuegos ni del ex gobernador Rodrigo Medina y afirmó que son más los buenos priistas que quieren sacar adelante al partido. Les digo a los ciudadanos de Nuevo León que el PRI de Nuevo León no es Rodrigo Medina, ni Francisco Cienfuegos, que hay otros grupos que actúan con honestidad y capacidad y que hay talentosos priistas", expresó el ex diputado federal y ex embajador en Uruguay, Felipe Enríquez.

Francisco Cienfuegos

"La primera característica de Cienfuegos, que es el coordinador de la corrupción, es el agandalle, perdón por la expresión, pero ´se la van a pelar´, no van a suceder las cosas así, no van a suceder como en el pasado, no los vamos a dejar, somos más los que queremos el bien del PRI", agregó Enríquez.

En este sentido, el ex diputado y ex secretario de Organización del CEN del PRI, Héctor Gutiérrez, cree que ésta es la última llamada para el partido de ser incluyente en la integración del Consejo Político estatal y, si no lo hacen, pronosticó una desbandada priista.

"La realidad es que esta es la última llamada para demostrar inclusión, porque puede haber una desbandada de priistas derivado de esa exclusión y no necesariamente hacia Morena, sino a cualquier otra alternativa política. Esperemos que el Consejo Político no pretenda arrebatarlo algún grupo de alcaldes o sectores del partido, si no hay inclusión en este ejercicio, indiscutiblemente les aseguro que en la elección del 2021 habrá muchos candidatos del PRI, pero pocos gobernantes del PRI".

Otro aspirante a la candidatura y que lo ha declarado, es el ex secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien realiza eventos diversos para charlar sobre economía y aunque no lo ha aceptado, la alcaldesa de Escobedo y presidenta de la Conferencia Nacional de Seguridad Municipal, Clara Luz Flores, también está en las posibilidades.