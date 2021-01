Rocío y Cassandra: ¿culpables o chivos expiatorios en Vallarta?

GUADALAJARA.- María del Rocío "N" y Cassandra "N" están detenidas y acusadas de alterar la escena del crimen del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, presuntamente a manos de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El delito por el que son investigadas es el de encubrimiento, el cual tiene una pena de entre un mes y 3 años de prisión en contra de quien ayude, en cualquier forma, al responsable de un crimen a eludir las investigaciones, según el Código Penal del Estado.

En redes sociales circularon imágenes de una de ellas, en el lugar donde fue asesinado Aristóteles Sandoval.

María del Rocío "N" y Cassandra "N" tuvieron participación en diversas acciones con la finalidad de alterar la escena del crimen el día de los hechos, según la Fiscalía sin entrar en detalles sobre las labores concretas que realizaron.

Tras obtener el mandamiento judicial, la Fiscalía solicitó el apoyo del personal de la Guardia Nacional y consiguieron capturarlas y ponerlas a disposición del juez que las requería.

El juez tendrá que definir si hay datos suficientes para iniciarles proceso penal a ambas, y aunque el delito no amerita la prisión preventiva de oficio, la Fiscalía puede recabar datos para conseguir que permanezcan en prisión, si prueban que existe el riesgo de que escapen.



Con estas, son tres las detenciones que el gobierno de Jalisco ha realizado por el asesinato del exgobernador Sandoval registrado la madrugada del 18 de diciembre en el bar Distrito 5, en el municipio turístico de Puerto Vallarta, pero ninguno ha sido señalado directamente por el homicidio, pues el primer detenido fue acusado de intentar sobornar a quienes investigaban el crimen.



PIDEN SU LIBERTAD

Familiares de María del Rocío y Casandra, empleadas del bar Distrito 5 en Puerto Vallarta, efectuaron este domingo una marcha en la que participó una treintena de vehículos en caravana para exigir la libertad de ambas mujeres, a quienes consideran "chivos expiatorios" de un crimen en el cual no tuvieron que ver.

Familiares y amigos de Rocío y Cassandra encabezaron una caravana para pedir un proceso penal justo y transparente.

Los autos con globos rosas y blancos recorrieron algunas de las principales calles del puerto para sensibilizar a la población, pues mientras ellas están detenidas, quienes ordenaron limpiar la escena del crimen continúan libres, a pesar de que las autoridades ya deben de tenerlos identificados gracias a los videos que poseen y de los cuáles sólo han mostrado imágenes del momento en que los trabajadores trapean, quitan alfombras y limpian, todo ello después del asesinato.

María Magdalena, hermana de María del Rocío, dijo en la Fiscalía Regional (donde culminó la caravana): "Lo único que como familia exigimos es justicia".

Sara, tía de Casandra, también pidió que "les perdonen su error. Ellas no son responsables, simplemente recibieron órdenes. La adrenalina del miedo que tenían les hizo obedecer algo que no tenían que haber hecho. Pero no es su culpa, que detengan a los culpables, los que mandaron limpiar, los que hicieron eso".

Familiares de Rocio "N" y Cassandra "N" convocan a una caravana de "paz y justicia" mañana domingo 10am hasta la Fiscalía Regional en Puerto Vallarta, ambas detenidas por delito de encubrimiento en el caso del asesinato de Aristóteles Sandoval.

Los parientes también informaron que ambas detenidas son madres de bebés, quienes padecen la ausencia de sus progenitoras.

La caravana salió de las inmediaciones de la central camionera, muy cerca de la fiscalía, a velocidad baja recorrió la avenida Medina Ascencio, y llegó al centro de la ciudad, pasó por la presidencia municipal y finalmente regresó a la sede de la institución de justicia.

María del Rocío y Casandra laboraban en el bar Distrito 5, de encargada de relaciones públicas y capitana de meseras, respectivamente.

Fueron detenidas en cumplimiento de una orden de aprehensión el pasado 29 de diciembre y el 4 de enero fueron vinculadas a proceso por encubrimiento.