Rocío Maybe, la activista que desafía el Transporte Público en NL

DAVID CASAS/ CORRESPONSAL 09/11/2018 07:21 p.m.

Monterrey, N. L - Rocío Maybe Montalvo Adame no tiene dinero, es una luchadora social y en su historia está registrada la ocasión que echó abajo un alza de tarifas del transporte urbano.

Batalló por años, pero logró que el Consejo Estatal de Transporte de Nuevo León respetará la Ley y le diera lugar a los usuarios.

Es la única de los 42 integrantes del consejo que llega en camión urbano; el resto lo hace en vehículos de lujo y con chofer.

"Compramos dos camionetas y nos las robaron, poco duró el gusto, seguimos a pie", dice la dirigente de la organización Únete Pueblo.

Rocío lucha por la mejora en el servicio del transporte urbano y en contra de un alza injustificada de tarifas.

Nacida en 1985, madre soltera con una hija de 16 años que sigue sus pasos en la lucha social, Rocío estudio diseño y colabora en el diseño, edición e impresión de libros y revistas con el poeta Arnulfo Vigil Jiménez.

Cuando llegó con la Editorial Oficio, de Vigilancia, a principios del 2000, observó a los grupos de izquierda que ahí se reunían y pronto tuvo como antecedente a los hoy finados, Ignacio Zapata y Javier Orellana que dirigían la "Alianza de Usuarios de Servicios" que lucharon en contra de todo tipo de alzas como gas, agua, electricidad, transporte.

"Me gustó su lucha, sus ideales, los veía sin comer, llegar por las bocinas, salir a la calle y regresar para hacer cooperación y comprar comida", rememora.

Conocida por muchos como "La Gitana", recuerda el mote: "Una ocasión me pidieron que los acompañará a la empresa española Gas Natural para lanzarle la maldición por los cobros excesivos del servicio. Me vestí de gitana, lancé unas cartas en las puertas de la empresa y luego un puñado de sal, además de maldecirla. Yo no sabía qué onda, pero me gustó".

Tras la muerte de ambos dirigentes, en el 2012 apoyó las marchas antipeña y la 132 "y de ahí para adelante formamos Únete Pueblo que se ha caracterizado por la defensa del usuario del transporte urbano".

"Ha desarrollado un instinto especial del servicio social, se ha enfrentado a gobernadores, diputados y grupos de reventadores que le mandan, pero ahí sigue en pie", opina Arnulfo Vigil, reconocido poeta y escritor, militante de la izquierda.

Junto a Rocío, escritores y periodistas que se reúnen en su oficina, han incursionado como aficionados de la lucha libre y pronto editaron libros del deporte del pancracio y se hicieron amigos de infinidad de gladiadores.

"Luchadores, luchadoras, nos han acompañado a las protestas, inclusive apoyan el movimiento económicamente cuando andamos sin dinero, nublada refrescos o tacos", menciona Montalvo Adame.

Hoy al movimiento Únete Pueblo además del enfoque político se hace énfasis en lo jurídica y técnico. "Desde los que son situaciones del transporte público, documentado por ruta, unidades, grupos sindicales y análisis del problema del transporte como condiciones físicas, mecánicas y eléctricas entre otros".

De esta forma tienen documentados 4 mil 677 unidades urbanas hasta agosto de 2018, de las que alrededor de dos mil 253 deben reemplazarse, pues ya cumplieron los diez años que la Ley permite en circulación.

Además, un millón y medio de usuarios realizan 3 millones 200 mil viajes diarios, pero ante la deficiencia del servicio, la falta de unidades, muchas en mal estado y la mala infraestructura vial, el usuario llega a perder hasta cuatro horas diarias en sus viajes.

En su lucha diaria ha personificado obras teatrales en la calle donde hace denuncia; víacrucis en Sana Santa, montajes de lucha libre y los tradicionales mítines y marchas.

Ello le ha traído algunas inconveniencias, como siete veces detenida por sanción administrativa; el robo de los medidores de servicios de la sede de Únete Pueblo, el apedreo de las ventanas y el robo de un par de camionetas que recién adquirieron y que, al acelerar las protestas contra las contaminantes perreras, de pronto desaparecieron.

Mención aparte merece la detención de un alza de tarifas que enardeció a los usuarios, lucha que encabezó en 2013 para promover juicios de Constitucionalidad que detuvo las sesiones del Consejo del Transporte desde 2014 a 2018 y se consiguió un lugar en el organismo, que un Juez solicitó al gobierno.

"Me dieron el lugar, pero el gobernador promocionó a dos señoras que no conozco y que también representan al usuario, aunque pareciera que nunca han subido a un desvencijado camión".

El Consejo está integrado por 42 miembros que encabeza el gobernador, funcionarios, alcaldes sindicatos, universidades, transportistas y ahora usuarios.



En la reunión reciente, después de cuatro años de no sesionar los integrantes de la comisión propusieron alzas y deslizamiento mensual.

"Todos llegaron en sus carros de lujo, yo llegué caminando, pues apenas traía para unos camiones", dice Montalvo entre risas.

"Es vieja es bien aguerrida, tiene mucha razón, pero nosotros tenemos camiones y somos juez y parte, queremos alza de tarifas. Mis respetos para Rocío", opina un sindicalista del transporte que pide omitir el nombre.

"Vamos en la lucha, poco a poco obligamos a que renueven las unidades, ahora queremos estudios de universidades en vialidad, movilidad; defenderemos las tarifas actuales, ya no más incremento, logramos que El Bronco pospusiera la decisión de autorizar incremento." Más le vale que no elevarlas, la gente está dispuesta a salir a la calle, y nosotros a seguir aguantando las embestidas y ofensas, pero no pararemos", advierte Rocío Maybe Montalvo.

