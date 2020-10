Robo hormiga en sistema de transporte de Jalisco, fraude de 138 mdp

GUADALAJARA.- El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) de Jalisco es un fraude. Sus máquinas de prepago y alcancías que no dan cambio a usuarios que pagan en efectivo su pasaje para el Tren Ligero, Trolebús y autobuses. De cada pasaje se quedan con 50 centavos.

La cantidad de recursos que pierden los usuarios que no reciben cambio cuando pagan 10 pesos en efectivo, cuando la tarifa es de 9.50, se va a un fideicomiso que genera un 7 por ciento de interés.

A esto se suma lo que sucede en la Línea 3. A pesar de que tiene nuevas máquinas de prepago, tampoco regresa el cambio cuando los usuarios compran un pasaje.

Una persona que llega a cualquier estación y adquiere un univiaje se encuentra con que los aparatos sólo reciben la tarifa exacta de 9.50 pesos y no dan vuelto.

Para que un pasajero del Tren Ligero pueda acceder a su cambio debe solicitarlo en un módulo de atención en un horario de oficina.

Al día de hoy en Jalisco van más de 138 millones de pesos acumulados en las Alcancías Rateras. Si el gobierno de Jalisco no nos ha dado respuesta, espero que la FGR sí lo haga. Venimos a denunciar que además de quedarse con ese dinero no pagan impuestos por él. pic.twitter.com/liOB3h1TVX — Javier Armenta (@JavierArmentaMX) October 11, 2020

Debes presentar tu ticket de univiaje sin arrugar, sólo se dará el cambio de cuatro pasajes por usuario y estos no deben ser de fecha anterior a 15 días", explicó una trabajadora del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur).

En Macrobús, Sitren y ruta-empresa es más complicado. Nadie pudo indicar a dónde se debe acudir para recuperar el sobrante.

Según la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), los excedentes de 50 centavos en el Tren Ligero, sumados a los del Sitren, Macrobús y unidades de ruta-empresa, suman 1.1 millones de pesos al día.

El fiscal Anticorrupción de Jalisco, Gerardo de la Cruz Tovar, aseguró que hay dos investigaciones por este tema. La primera se inició a partir de la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) y la segunda tras el señalamiento de la FEU.

El escándalo ya llegó a la Fiscalía General de la República (FGR) delegación Jalisco donde se presentó una denuncia por delincuencia organizada en su apartado de evasión fiscal por los "excedentes" que tiene el sistema de recaudo del trasporte público, al quedarse con 50 centavos de cambio por cada pasaje. El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (de la UdeG), Javier Armenta Araiza presentó la denuncia.

Los estudiantes hicieron un análisis de la cantidad de dinero que se acumuló por cada pasaje porque no se entregó cambio al usuario en el Sistema de Tren Eléctrico Urbano, el Macrobus y los camiones de distintas rutas tan solo en la Zona Metropolitana de Guadalajara desde agosto del 2018 a la fecha.

"Son poco más de 138 millones la cifra acumulada por los excedentes de cincuenta centavos que se quedan las alcancías rateras del sistema de cobro en el transporte público del Estado de Jalisco" mencionó Armenta sobre los excedentes del sistema de recaudo en el transporte público.

Los estudiantes también acudieron al Sistema de Administración Tributaria (SAT) para que se cite a comparecer a los presuntos responsables de quedarse con el dinero y ante la Fiscalía General de República.

"Le pedimos al Secretario de Transporte que respondiera a algunas preguntas y no lo ha hecho, por esa razón decidimos emprender acciones jurídicas, para que, si con nosotros fue omiso, no sea omiso ante las autoridades federales, porque este dinero "excedente" aún no nos queda claro a qué bolcillos va, nos molesta que además no paguen impuestos, y eso es un delito", añadió Armenta.