Roberto, el primer bombero víctima de covid-19 en Sonora

HERMOSILLO.- El virus de covid-19 no ha dejado de sumar víctimas mortales en Sonora, donde ya se registran 291 defunciones desde el 16 de marzo, día en que se confirmó el virus en la entidad. En esta ocasión, fue un elemento del Departamento de Bomberos en Hermosillo, quien perdió la batalla.

También lee: En plena pandemia, seguidores de Durazo arrancan campaña

Roberto Duarte Lugo tenía 47 años y desde 2002 había prestado sus servicios a la capital sonorense, en apagar incendios, apoyar en operativos de rescate y, claro, fue parte de la brigada que apoyó durante el incendio en la Guardería ABC en 2009, como la mayoría de sus compañeros.

Además, pertenecía al Grupo Operativo de Rescate Acuático (GORA) para ayudar en fechas festivas o vacaciones, en la playa de Bahía de Kino.

"No es un adiós, sino un hasta siempre. Dejas en mi corazón el grato sabor de tu amistad, de tu compañerismo, siempre fuiste un ejemplo para muchos de nosotros, por tu disciplina y tu manera tan cabal para trabajar, fuiste de esos seres humanos que ya no se encuentran con facilidad, tu espíritu de servicio y gran vocación por lo que hacías se notaba a cada paso que dabas en tu trabajo, me siento honrado por haber contado con tu amistad", cita uno de los cientos de mensajes que recibió el oficial y sus familiares.

El autor de este es Francisco García Vázquez, compañero de Roberto Duarte Lugo, en el departamento de Bomberos.

"Hermano, descansa en paz. Jamás olvidaré lo bueno que eras, yo no puedo creer esto, recuerdo tus abrazos, tu forma siempre de solucionar todo y cuando me regañabas, ya estás con mi mamá en el cielo", escribe una de sus hermanas.

Roberto era padre de tres hijos y tenía también tres nietos y durante los 17 años de servicio había ascendido a coordinador de Turno en la estación de la Zona Centro de Hermosillo.

Al igual que era atento con los ciudadanos, los reporteros de la fuente policíaca también tenían un trato cordial con él.

"¡Muchas Gracias, Roberto Duarte Lugo! No fuiste uno más. Fuiste único por tu sencillez, compromiso y humanidad. No fuiste uno más. Fuiste socorrista, bombero, líder, padre, hermano y esposo. Tocaste almas de otros seres de una manera tan especial que siempre te recordaremos con un buen sabor de boca y una sonrisa amable. Descansa en paz oficial", lamentó Alberto García, del programa "Bandas y Bandidos".

También la alcaldesa de Hermosillo, Célida López, envió sus condolencias a la familia del oficial, a quien calificó como uno de los héroes que lucharon contra el coronavirus.

Lamento profundamente la partida del oficial de Bomberos Roberto Duarte Lugo, Hermosillo está de luto, perdimos a uno de nuestros héroes en la lucha contra el Covid. Mis condolencias sinceras a la familia y a todo el cuerpo de bomberos

Por su parte, el jefe del Departamento de Bomberos, Francisco Matty Ortega dedicó las sirenas, por última vez, para Roberto Duarte Lugo en la estación.

Sus compañeros dedicaron palabras de despedida y anécdotas que compartieron en este homenaje para recordar su memoria y su vida.

Los casos de covid-19 en Sonora no han disminuido, sino que cada vez se registra más diariamente. En total, los casos positivos en la entidad son 3,650 y 291 defunciones.