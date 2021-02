Roban camioneta al presidente municipal de Ixmiquilpan

El vehículo de lujo del presidente municipal de Ixmiquilpan, Pascual Charrez Pedraza, fue robado en Pachuca afuera de las instalaciones de la delegación Hidalgo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Puedes leer: Diputado Cipriano Charrez sí manejaba su camioneta: PGJE

La alcaldía capitalina confirmó que por medio del servicio 911, con base en notas del folio 1801220665, Vicente Charrez, el hermano del edil, solicitó apoyo para localizar la unidad, la cual, dijo, fue hurtada este martes dentro del estacionamiento de la dependencia federal.

Se trata de una Ford Lincoln Pick Up, color blanco, modelo 2014, con placas de circulación HH-2737 que, como señas particulares, tiene daños en el parabrisas.

Al lugar acudió una patrulla de la corporación municipal para tomar contacto con la parte afectada y se da aviso a la frecuencia; no obstante, la camioneta, que conducía Vicente Charrez, no ha sido localizada.

Ambos son hermanos del diputado federal Cipriano Charrez, quien estuvo involucrado en percance vial que ocasionó la muerte de una persona en Ixmiquilpan, la madrugada del 6 de octubre, y que, según la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), manejaba la Ford Raptor que causó el incidente.

Por estos hechos, la fiscalía inició una carpeta de investigación que tienes tres querellas: dos iniciadas por personas que viajaban en una Jeep y otra camioneta GMC pick up, y que resultaron colisionadas en el lugar, en tanto que la tercera corresponde a la que familiares del occiso, un hombre de 21 años, interpusieron por el delito de homicidio.

Pascual presidiría ayer una conferencia de prensa en Ixmiquilpan en la que cinco delegados del municipio acusaron uso de firmas y sellos apócrifos en un documento que incluye sus nombres y ofrece un supuesto respaldo al legislador federal Cipriano Charrez, tras el incidente automovilístico en el que estuvo involucrado y por el cual su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), le pidió presentarse ante las autoridades y responder si es responsable.





kach