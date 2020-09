Roban aeronave en Morelos y se estrella en Guatemala; llevaba drogas

CUERNAVACA.- En Morelos, una aeronave de aviación corporativa Hawker 800 fue presuntamente robada en Aeropuerto “Mariano Matamoros”, situado en la comunidad de Tlelama, municipio de Temixco. Según reportes policiacos, la aeronave se habría estrellado en Alta Verapaz, Guatemala, donde presuntamente intentaba aterrizar en una pista clandestina. Murieron los dos tripulantes y se hallaron paquetes de droga y armas.









De acuerdo con información oficial, el martes dos hombre que se identificaron como pilotos, ingresaron, prepararon la aeronave (cargaron combustible), abordaron y despegaron sin autorización ni plan de vuelo.

Al iniciar el despegue cortaron la comunicación con la Torre de Control. De acuerdo con personal del aeropuerto “Mariano Matamoros”, la maniobra, sin verificación y seguimiento alguno, puso en riesgo la operación de la terminal y los sobrevuelos de algunas aeronaves de escuelas de vuelo que operan en la zona.

#AltaVerapaz • Dos cadáveres, armas y posible cocaína reporta el @Ejercito_GT que localizó en un narcojet que se estrelló esta madrugada en la aldea Santa Marta Salinas. Ahora esperan al @MPguatemala para procesar la escena. #narcotrafico pic.twitter.com/CayvFQgNsE — RBCNoticiasGT???? (@RBCNoticiasGT) September 23, 2020

Algunas fuentes consultadas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CESP) aseguraron que el gobierno estatal no tiene inferencia en la custodia del aeropuerto, por lo que no habría responsabilidad y detallaron que son autoridades federales las encargadas de la seguridad en la zona.

El reporte oficial indica que autoridades de la terminal fueron notificadas que, aproximadamente a las 11:00 horas de este martes, el inspector en turno de la Agencia Federal de Aviación (AFAC) comunicó que una aeronave marca Hawker 800, matrícula XB-PYZ, había despegado sin plan de vuelo y autorización como lo exige la Ley de Aviación Civil y que son requisitos de todo operador y prestador de servicios aéreos.

De acuerdo con los registros de seguridad en el acceso al aeropuerto, alrededor de las 08:20 horas arribaron al filtro V3 de la terminal aérea tres varones.

Ahí fueron revisados por personal de seguridad y por elementos de la Guardia Nacional, punto hasta el que acudió Marcos Ramírez Espinosa, oficial de operaciones de ICCS, con Tarjeta de Identificación Aeroportuaria (TIA) vigente número 40871, quien tramitó el procedimiento de ingreso de las tres personas con “TIA de visitantes con acompañante”, firmando carta responsiva según procedimiento.

La historia del Hawker 800 matrícula XB-PYZ del cual no hay registro en fotos en https://t.co/fGYLcqju9F lo roban del aeropuerto de Morelos y se estrella en Guatemala. pic.twitter.com/bha8oZqZNs — Samuel Rivera (@samRiveraMucino) September 23, 2020

Posterior a revisión y no habiendo encontrado ningún artículo restringido en sus pertenencias, abordaron el vehículo particular de Marcos Ramírez, una pick up doble cabina marca Nissan, llevándolos hacia el hangar.

Alrededor de las 10:00 horas, los sujetos recargaron combustible directamente del autotanque de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), haciendo el pago por este servicio con tarjeta de crédito.

Con base en información de la autoridad aeronáutica, el avión se encontraba bajo resguardo, desde el pasado 10 de agosto, de la empresa International Corporate & Cargo Services, S.A. de C.V. (ICCS), con la cual este aeropuerto mantiene una relación contractual vigente para su operación como una base fija de operaciones debidamente autorizada por la Agencia Federal de Aviación Civil.

Posteriormente, A las 10:30 horas, una de las tres personas mencionadas se presentó nuevamente en el filtro V3 del aeropuerto para retirarse, por lo que se procedió a su revisión argumentando que sus otros compañeros saldrían a vuelo.

Cabe señalar que es responsabilidad de la autoridad aeronáutica destacamentada en este aeropuerto llevar un estricto control de las autorizaciones de personas que tripulen aeronaves y aplicar las sanciones que se actualicen de acuerdo a lo señalado por la Ley de Aviación Civil en sus artículos 7 Bis, fracciones VI, VII y XV.

Además, se informó que el personal de la empresa ha hecho declaración ante la Guardia Nacional y se encuentran actualmente localizando al propietario de la aeronave, para que se proceda a realizar la denuncia, ante las autoridades correspondientes.

SE ESTRELLA EN GUATEMALA

La aeronave se habría estrellado en Santa Marta Salinas, Chisec, Alta Verapaz, en Guatemala, donde presuntamente intentaba aterrizar en una pista clandestina, informó el Ejército de Guatemala.

Jet Hawker 800, matrícula XB-PYZ, se accidentó en Santa Marta Salinas, #AltaVerapaz.

Ejército localiza dos cadáveres, no identificados, armamento y algunos paquetes de droga dispersos en el lugar.

Unidades militares de la 6ta Brigada de Infantería efectúan operacionesde búsqueda. pic.twitter.com/QcRvAJnUCR — Eduardo Sam Chun (@SamChun_informa) September 23, 2020

El coronel Juan Carlos de Paz, vocero del Ejército, indicó que en el lugar de accidente se localizaron dos cadáveres, armamento y paquetes de droga.

El medio digital Prensa Libre confirmó que la nave es el jet Hawker 800, color blanco con matrícula XB-PYZ, el mismo que despegó de la terminal aérea de Cuernavaca.

El coronel De Paz agregó que el 22 de septiembre, a las 11.50 horas, se detectó una traza de un vuelo con rumbo norte a sur el cual despegó del aeropuerto internacional Mariano Matamoros, de la ciudad de Cuernavaca.

La nave despegó sin autorización, ni plan de vuelo pero se detectó que aterrizó a las 16 horas en el Aeropuerto Internacional del estado de Zulia, Venezuela.

El jet salió de esa ciudad venezolana a las 17.50 y voló hacia el norte, por lo que se activó el plan de trazas del Ejército que ubicó personal militar en varios puntos de la República.

De Paz, dijo que los radares detectaron que el jet ingresó a Guatemala a las 20 horas y media hora después vuela sobre Alta Verapaz, en donde finalmente se accidentó mientras hacía maniobras para aterrizar en pista clandestina cerca de la comunidad Santa Marta Salinas, en el límite con Quiché.

(Foto Prensa Libre: Ejército de Guatemala)

En el lugar del accidente se encontrado los restos de la aeronave, 2 cadáveres no identificados, armamento y dispersos algunos paquetes de droga.