Revive MeToo: exhiben acoso sexual en península de Yucatán

Llevando las denuncias a las redes sociales, a través del hashtag #MeToo, en el primer trimestre de 2019 el acoso sexual entre políticos, escritores, artistas y académicos, etc., se visibilizó como nunca antes.

El movimiento nació el 21 de marzo y su impacto fue enorme. Cientos de mujeres denunciaron –de manera pública, pero anónima- episodios de hostigamiento y acoso sexual en sus entornos.

Las denuncias escalaron: hubo despidos de periodistas y profesores y hubo cancelaciones de presentaciones de libros y otras obras.

Pero dos de las consecuencias más dramáticas fueron suicidios, el primero de Armando Vega-Gil, bajista de la banda Botellita de Jerez, y de Jorge Antonio Rangel, un escritor y maestro de Saltillo, fue hallado muerto en su closet, luego de también ser denunciado de acosar a una joven en Monterrey.

(Foto: El País)

Por estos casos, el movimiento dividió opiniones y encendió el debate nacional. Con el paso del tiempo, las denuncias fueron aminorando, y el movimiento perdió la fuerza que había captado en menos de una semana. Hoy, a tres meses de que se cumpla un año del movimiento, vuelve a resurgir, pero en el sureste, en la Península de Yucatán.

#MeTooMérida

El pasado 15 de enero, en las redes impactó el hashtag #MeTooMérida, una iniciativa que animó a cientos de mujeres yucatecas a romper el silencio, y a ponerle nombre y cara a sus agresores que durante año vivieron impunemente.

En menos de 24 horas, la cuenta de Twitter Me Too Mérida, en sólo tres fragmentos de las denuncias de acoso y violencia sexual, se reflejó la situación de violencia de género que viven las mujeres yucatecas.

El movimiento que inició apenas el 14 de enero, recibió entre 167 y 169 denuncias, según documentó el Observatorio Ciudadano de Violencia Nacional. Sin embargo, también en menos de un día la cuenta fue hackeada y las administradoras recibieron la primera amenaza de muerte:

"Hola mija solo te voy a decir algo, mérida es muuuuy pequeña, te vamos a encontrar, y si sabes que le pasa a la gente chivata como tú, si, les damos cuello, cuídate al salir a la calle".

Incluso un joven ofreció una recompensa de 200 mil pesos en efectivo a quien pueda hackear la cuenta.

Ante las agresiones virtuales, las creadoras del Me Too Mérida solicitaron ayuda vía Twitter de la sociedad civil, colectivos, activistas y organizaciones.

En respuesta, el Observatorio Ciudadano de Violencia Nacional A.C. ofreció la asesoría jurídica y ya alista un amparo en caso de que las autoridades intenten obligar a las jóvenes a revelar su identidad: "Sabemos que son tres jóvenes mujeres yucatecas que viven fuera de México y las protegeremos para que no sean obligadas a revelar su identidad" declaró en entrevista Teresa Campos.

En Yucatán, durante el 2019, el Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 110 llamadas de emergencias por acoso u hostigamiento sexual. Es decir, por cada 100 mil mujeres se registraban 10 de estas llamadas.

Además fueron registradas las llamadas por incidentes de abuso sexual: 89 durante todo el año pasado.

Por el incremento de violencia hacia la mujer, las estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) se solidarizaron con el movimiento y con el hashtag #MetooUADY denunciaron a docentes.

Actualmente la cuenta de Twitter @metoomerida2 que fue creada para continuar con el movimiento ha recibido más de 70 denuncias:

"Hola, acabo de cerrar DM´s luego de 9 horas ,llegaron 72 denuncias, dos de ellas de maltrato físico donde ambas mujeres terminaron en el hospital, Alejandro "N", tuvo 5 denuncias en su contra; Andros "N", 2 denuncias en su contra; me enviaron 3 mensajes para estar alerta y tuve que cerrar DM´s porque ya era mucho, pues al ser solo una persona no me doy abasto con todas las denuncias" declaró por mensaje la administradora para La Silla Rota.

Además habló sobre las amenazas en su contra:

"Si bien, esta cuenta es anónima, el miedo a que me encuentren y hagan algo conmigo no se quita, soy una más que está tratando de alzar la voz por las que ya no pueden y las que no se sienten seguras" .

Otra de las cuentas activas es @MetooMerida_ que funciona como espejo de la primera cuenta.

En tanto la sociedad civil convocó el próximo domingo 19 de enero a un tendedero para colocar la foto e historia de los acosadores, abusadores y violadores. La cita es a partir de las 6 pm en el parque de la Mejorada en el centro de la ciudad de Mérida.

Pero El MeToo Mérida tiene sus orígenes inspirándose en el MeToo Cancún.

#MeTooCancún

El MeToo Cancún fue una cuenta creada por un grupo de mujeres activistas, ante la alza de casos de acoso y violencia contra la mujer, decidió abrir la página en Twitter para que las mujeres cancunenses, de forma libre y segura, contaran situaciones de acoso que han vivido en entornos familiares, laborales, académicos, con amigos y desconocidos.

Para el grupo de activistas, mantener el anonimato es clave para continuar el movimiento #MeTooCancún, ya que las aleja de ataques de posibles agresores, por exhibir las denuncias de mujeres que acuden a ellas para denunciar a hombres que las han acosado y agredido.

La Silla Rota también tuvo contacto con el grupo de mujeres activistas que lideran MeToo en el destino turístico y por cuestiones de seguridad evitaron revelar su identidad, sin embargo, confirmaron que el objetivo principal de crear el movimiento de denuncias anónimas es identificar y exponer comportamientos violentos de hombres de Cancún que a lo largo de los años se ha normalizado y ha afectado a sus víctimas a través de la revictimización por alzar la voz.

La violencia contra la mujer es un delito frecuente, tan sólo en el primer semestre de 2019, el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres (Baesvim) 2019, reportó al menos 15 mil 131 llamadas de auxilio al número de emergencias 911 de mujeres en los 11 municipios de Quintana Roo que pidieron apoyo por un caso de violencia.

De todo el estado, las mujeres que más llamaron son aquellas que viven en Benito Juárez con un total de seis mil 663 casos, seguido del municipio del sur en Othón P. Blanco con tres mil 509 reportes y Solidaridad con dos mil 878 casos.

Ante este panorama, las activistas del Me Too Cancún explicaron que aunque el movimiento tiene años de operación en el país, fue hasta enero de 2020 cuando decidieron abrir públicamente la página de Twitter, debido a que se ha logrado entender la gravedad de la violencia sexual y han conseguido acumular las herramientas y la fuerza para encarar la problemática.

"La motivación a crear este espacio fue la enorme urgencia por empezar a identificar los comportamientos violentos que tanto se han normalizado en nuestros entornos y en nuestra ciudad. Asimismo, queríamos mostrar, de alguna manera, que no son casos aislados. Buscamos abrirle los ojos a la sociedad cancunense sobre la realidad machista en la que vivimos, la cual se ve reforzada con la complicidad de tantos", expresaron las activistas de MeToo.

Para las activistas uno de los retos en Cancún es vencer la revictimización que inicia desde no ser escuchadas al denunciar una situación de violencia sexual o acoso, no creer el testimonio de la víctima, la falta de protección de las instituciones, cuando la mujer es sometida a interrogatorios innecesarios que ocasionan que la víctima reviva la experiencia violenta.

"Si bien no podemos brindarle a las víctimas una protección plena ante sus agresores, lo que ofrecemos es una forma segura y simple de denunciar. Ellas nos mandan su historia por mensaje privado y nosotras no les pedimos detalles, no las cuestionamos, sólo las leemos. Ellas deciden qué y cómo contarlo", expresaron activistas de MeToo Cancún.

Así opera el MeToo

Los requisitos para denunciar a un agresor son que las mujeres escriban desde cuentas personales, evitando comunicarse con cuentas falsas o anónimas, también se les pide que compartan el nombre y la foto del agresor para hacerlo identificable para otras mujeres. Al compartirse los testimonios en redes sociales, los mensajes son eliminados para la protección de la víctima.

"Creemos que algo fundamental para no caer en la revictimización es dejarle en claro a todas las mujeres que no están solas y que nosotras sí les creemos".

Para las activistas de MeToo Cancún fue impresionante el alcance que tuvieron tan sólo en los primeros días de lanzar la página de denuncia en Twitter en la primera semana de enero.

Entre el proyecto también contemplaron construir una red de apoyo psicológico para las víctimas, sin embargo, por el número de casos de mujeres que denuncian situaciones de violencia sexual ha sido complicado llevar ese proyecto a cabo.

"Entendemos que no es nada fácil ya sea por los estigmas sociales, el miedo a ser señalada o incluso agredida por denunciar y caer precisamente en la revictimización. Por otro lado, nos tiene también impactadas la cantidad de agresores expuestos, ya que tanto nosotras como muchísimas mujeres que conocemos, hemos estado cerca de muchos violentadores".

Hasta este momento se han abierto cuentas Me Too en dos universidades y una escuela preparatoria de Cancún. Entre las universidades que abrieron una cuenta para denunciar anónimamente a maestros, directivos o alumnos se encuentra la Universidad del Caribe y la Universidad Anáhuac de Cancún, además del Colegio Bilingüe Ecab.

#MeTooCampeche

En Campeche el movimiento fue el mismo pero minimizado.

En Twitter, una cuenta fue creada desde marzo del 2019, con el mismo fin de visibilizar a los agresores y agresiones de forma abierta, pero de manera anónima.

La cuenta sólo alcanzó 203 seguidores y únicamente se publicaron cinco casos de denuncias anónimas. Posteriormente, la cuenta fue abandonada.

Aunque las denuncias no siguieron a través del Me Too Campeche, en 2019 se registraron 47 llamadas al número de emergencias por acoso y hostigamiento sexual. Por tasa fueron casi 10 denuncias por cada 100 mil mujeres que habitan en el estado. Este número no es comparable con las altas cifras de denuncias de acoso sexual que hay en otros estados, pero sí visibiliza una problemática que no sólo se da en círculos específicos, sino en cada rincón del país.