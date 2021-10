Revive Guillermo Padrés públicamente y le reactivan pasado de corrupción

HERMOSILLO.- El exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías (2009-2015) regresó hace unas semanas a la vida pública de esta entidad; casi inmediatamente después, los procesos legales de algunos exfuncionarios avanzaron en las instancias judiciales donde se desahogaban desde hace años.

En el mes de septiembre, el exmandatario mantuvo algunos encuentros y mítines con militantes del Partido Acción Nacional (PAN), en vías del proceso de renovación de dirigencia que se realiza, donde su primo político Javier Dagnino es uno de los candidatos para liderar a los panistas en Sonora.

Padrés Elías tuvo su primer evento público en Hermosillo y posteriormente en el municipio de Huatabampo, al sur del estado.

Las fotografías de estos encuentros con panistas causaron controversia, por lo que el actual dirigente del PAN en Sonora, Ernesto Munro Palacio comentó en rueda de prensa que Guillermo Padrés es libre de reunirse con cualquier persona y "dar su versión" de las acusaciones que lo persiguieron durante el sexenio de la priista Claudia Pavlovich Arellano.

Sobre el tema, el gobernador morenista Alfonso Durazo Montaño aseguró que darían un informe del estado de los procesos legales contra el exmandatario panista.

"Podemos presentar un informe. Le pido al consejero jurídico, Adolfo Salazar, que presente un informe sobre los datos que nosotros tengamos, porque habrá algunos que corresponderá proporcionar, en todo caso, al Poder Judicial".

FGR DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN

El pasado 11 de octubre, la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora dio a conocer que un juez determinó vincular a proceso a tres exfuncionarios del sexenio de Padrés Elías, a quienes se les dictó auto de formal prisión.

Se trata de Carlos "V", el ex secretario de Hacienda de Sonora; Mario "C", ex tesorero del Gobierno de Sonora y Luis "S", exdirector general de Control de Fondos y Pagaduría.

"El Ministerio Público Federal (MPF) presentó los medios de prueba para que el Juez conocedor de la Causa Penal determinara dicho auto de formal prisión en contra de los ex funcionarios del Estado de Sonora: Carlos V, Mario C y Luis S", señala el informe.

De acuerdo con la FGR, a los exservidores públicos del gobierno de Guillermo Padrés los relacionan con haber realizado probables actos de Peculado, presuntamente cometidos en el ejercicio presupuestal de 2016.

Además, de supuestamente haber realizado actos consistentes en transferir recursos por la cantidad de 80 millones de pesos, de una cuenta específica a otras diversas de gasto corriente.

Es decir, a este recurso, presuntamente, se le dio una aplicación distinta al que estaban destinados en las metas y objetivos para el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zonas Urbanas (APAZU) 2012.

"MOSTRAREMOS LAS COSAS COMO SON, NO COMO LAS PINTAN"

Ante este avance legal del caso por parte de la FGR, que coincide con el regreso de Guillermo Padrés Elías a la vida política de Sonora, uno de los exfuncionarios señalados aseguró que demostrarán su inocencia, con la presentación de pruebas.

En su cuenta de Twitter, Mario C. publicó que los litigios se llevan en los tribunales, no en la arena pública y aseguró que durante los últimos seis años se ha violentado su derecho de presunción de inocencia.

"Como nos ha venido sucediendo sistemáticamente, el principio básico de Presunción de Inocencia ha sido violentado. En un solo acto nos acusan, nos juzgan y nos sentencian. Además somos linchados públicamente sin tomar en cuenta el daño colateral que ocasionan, sobre todo a nuestras familias", escribió.

De igual manera detalló que un auto de formal prisión no significa que el acusado es declarado culpable, sino que es el inicio de un juicio donde las partes involucradas presentan pruebas para demostrar quién tiene la razón.

"Seguro estoy de que nuevamente saldremos bien librados. Como lo hemos hecho una y otra vez durante estos seis largos años, lo enfrentaremos con la firme convicción de mostrar que las cosas no son como las pintan".

De acuerdo con las propias palabras de Mario C, se trataría de un nuevo proceso legal en su contra, diferente a que había librado en 2019.

Fue a inicios del sexenio de Claudia Pavlovich cuando se interpuso una denuncia contra el extesorero del Gobierno de Sonora, con el expediente 876/18, donde se señalaba a Mario C. por presuntamente desviar 300 millones de pesos de empleados de la administración pública que militaban en el Partido Acción Nacional, a quienes se les realizaban los descuentos vía nómina, pero los recursos no habrían llegado a las arcas del partido.

Esta denuncia se investigaba en la Fiscalía de Delitos Electorales de la Fiscalía General de Justicia de Sonora desde 2015.

Sin embargo, en octubre de 2019, ya bajo el cargo de la actual fiscal Claudia Indira Contreras Córdova, la Fiscalía de Delitos Electorales se desistió de cualquier acción legal contra Mario C.

Esta nueva investigación de la FGR va en torno al presunto desvío de 80 millones de pesos del presupuesto público a cuentas de gasto corriente.

