Revisión de colchones provocó disturbios en tutelar de menores de NL

03/10/2018

Escobedo, N.L- Fueron reportados disturbios en el Consejo Tutelar de Menores que se ubica en esta localidad al norte de la zona metropolitana de Monterrey.

Una columna de humo salió de una de las áreas del inmueble lo que llevó a la movilización de las autoridades.

Los hechos fueron reportados poco después de las 12:00 horas y de forma extraoficial se informó que no hay fuga de reos y personas lesionadas.

La circulación en la zona se ha visto afectada debido a que se presentan desvíos hacia avenida Las Torres.

Fuerte movilización de rescatistas y autoridades en el tutelar para menores en el municipio de #Escobedo internos se amotinan y queman colchones,trasciende varios lesionados,ambulancias ingresan al centro correccional @Formula_Mty @Cicmty pic.twitter.com/OvUVUPjwCM — Ray Elizalde (@rayelizalder) 3 de octubre de 2018

En este lugar en los últimos meses se han registrado algunas protestas de los internos.

Inclusive, el año pasado también se registró una fuga de al menos ocho muchachos.

Disturbios fueron provocados por revisión de colchones

Los disturbios que se registraron en el Centro de Internamiento y Adaptación de Adolescentes Infractores en Escobedo, donde provocaron un incendio, se originaron debido a una revisión de las autoridades.

De acuerdo al secretario de Seguridad, Bernardo González no hubo personas lesionadas, ni reos fugados.

Dijo que se controló el movimiento y a los diez muchachos que provocaron el incendio en la quema de colchones.

A su vez, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez atribuyó a que los disturbios comenzaron porque se buscó introducir un objeto no permitido, aunque no especificó cuál.

"Está controlado ahorita me informaba el Secretario, se controló no la violencia, sino un tema de que se detuvo una persona porque estaba tratando de introducir algo no permitido al tutelar, y los internos se molestaron".

"Estas revisiones extraordinarias a las personas que ingresan siempre generan por parte de los muchachos esa inconformidad".

La Agencia de Administración Penitenciaria informó a su vez que la revisión extraordinaria generó molestia entre un grupo de internos que agredió con piedras y diversos objetos a elementos del personal custodio, dañando además instalaciones del centro.

Ante a esta situación se activó un protocolo de seguridad, solicitando la presencia de elementos de Fuerza Civil, Protección Civil y Bomberos, al tiempo que mandos de la Agencia entablaron diálogo con los internos, controlando la situación.

"Derivado de la intervención, uno de los mandos de esta agencia resultó lesionado por el impacto de un objeto contundente, sin que sus heridas pongan en peligro su vida", se dijo.

