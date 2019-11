Revelan moches en gobierno de Bonilla e implicada "entra en coma"

Una serie de conversaciones de Whatsapp y de audio entre la Secretaria de Bienestar Social del gobierno de Baja California, Cynthia Gissel García Soberanes, y una persona identificada como Rosendo Colorado, subsecretario en esa dependencia, revelan supuestas negociaciones entre proveedores y la Oficialía Mayor del gobierno estatal para otorgar un contrato mediante los conocidos "moches".

Los recursos obtenidos por dichos favores de autoridades del gobierno de Jaime Bonilla ascenderían, presuntamente, a 24 millones de pesos.

En dichas conversaciones, habladas y escritas reveladas por la agencia de noticias AFN, se pone en evidencia que Gissel García sería el canal de negociación entre un proveedor para alimentos en desayunos escolares, con el gobierno de la entidad, a través del Oficial Mayor, Demián Núñez.

En la conversación por escrito se observan claves, en tanto que en los audios se escucha la voz de Cynthia Gissel García Soberanes reclamar que se respete un "acuerdo", mediante el cual se tenía que entregar cierta cantidad de dinero, que al final no llegó completa y a gritos le pidió seriedad a Rosendo Colorado, señalando que habría otro proveedor haciendo guardia en las oficinas de Oficialía Mayor, pero que por atención "a ella", lo estaban haciendo esperar.

Sin embargo, después que fue evidenciada sobre un presunto cobro de moches por alrededor de 24 millones de pesos utilizando el membrete de esa institución y el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, Cynthia Gissel García Soberanes habría caído en un "estado de coma", según informó el secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, quien también fue mencionado en el presunto cobro de moches.

Por su parte, el gobernador Jaime Bonilla Valdez, comentó que se investigarán los hechos para deslindar responsabilidades.

En un video en su página de Facebook, Rodríguez Lozano dijo que se trataba de intrigas, a pesar de que está en curso una investigación en la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública del Estado.

El Secretario General de Gobierno también desestimó las declaraciones de un ex operador de García Soberanes, que incluso ofreció nombres de los empresarios que contribuyeron a los moches millonarios, diciendo que se trata de ataques hacia ellos porque están investigando la corrupción en el anterior gobierno.

Y negó por supuesto su participación en los hechos relacionados por el testigo ante la Secretaría de la Honestidad.

La Silla Rota presenta las palabras del secretario de Gobierno:

"...pone en duda lo que estamos haciendo y permite que los contrarios empiecen a utilizar estas filtraciones sin sustento para atacar los esfuerzos de la 4T.

"Por desgracia ya provocaron una primera baja. Me acabo de enterar que producto de esto, nuestra secretaria de integración y bienestar social, Cynthia Gissel García ha caído en estado de coma, se encuentra en una situación de emergencia en un hospital de la ciudad de Tijuana, como ustedes saben ella es una sobreviviente de cáncer, logró trascender esa maligna enfermedad, pero por supuesto estos tipos de ataques que se dan en los medios de comunicación y en las redes, nada confirmado, solo puros rumores, comentarios de un supuesto colaborador de ella que es una gente de muy mala fama, ya generó que Cynthia Gissel esté en un estado crítico, acabo de recibir la llamada de su hija donde me dice que formalmente me notifica que está pidiendo una licencia para poder enfrentarse a esta consecuencia de estas intrigas que se han presentado en los medios de comunicación, es una desgracia porque Cynthia ha sido una mujer que se ha distinguido por el trabajo por el esfuerzo y que durante la transición consiguió que le regalaran 500 computadoras, mochilas, una gran cantidad de cosas que repartió antes que entráramos al gobierno, mis condolencias para su familia, su hija, le deseo pronta recuperación y que se incorpore a los trabajos que viene realizando.

"Para terminar, niego rotundamente que esas intrigas que hay en los medios de comunicación tengan algo de verdad, son fabricaciones de quienes quieren detener el esfuerzo de la 4T y el compromiso del gobernador Bonilla de atacar la corrupción y hacer pagar a todos los que no llevaron a este estado de quiebra técnica".

Presenta PAN denuncia

José Luis Ovando Patrón, dirigente estatal del PAN, anunció este día que "el PAN presentará una denuncia penal sobre los presumibles negocios que podrían estar haciendo la Secretaria de Bienestar Social del gobierno estatal, Cynthia Gissel García Soberanes y otros funcionarios, y demandó una investigación al respecto, tal y como lo ha anunciado el gobernador Jaime Bonilla Valdez.

No obstante, el dirigente blanquiazul manifestó su desconfianza sobre el tema, ya que dijo saber "de antemano", que el Fiscal General del Estado, Guillermo Ruiz Hernández "obedece al Gobernador ".

"Lamentamos que en menos de un mes que tienen en el Gobierno reviente un caso de corrupción, en una secretaría que se supone debe proteger a los que menos tienen. Y ojalá esto no sea lo que nos espera en dos años, quizá por eso se aferran a los cinco años", añadió el dirigente.