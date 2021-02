Reto de pandemia demanda participación de todos: CMD

LA PAZ.- Baja California Sur permanecerá en el nivel 4 del sistema de alertas sanitarias del día 14 al 20 septiembre por acuerdo del Comité Estatal de Seguridad en Salud y se convocó a la ciudadanía en general a mantener vigentes las medidas de prevención, distanciamiento social, higiene y el uso adecuado del cubre bocas.

“Porque el hecho de que se hayan reactivado más actividades económicas y sociales, no significa que haya desaparecido el peligro por el covid-19”, señaló el gobernador Carlos Mendoza Davis.

El ejecutivo estatal mencionó que la batalla que se libra contra este virus no admite distracciones, ni de autoridades, ni de las y los sudcalifornianos, porque tendríamos serias consecuencias.

Debemos ser responsables ante la pandemia; como autoridades nos hemos preocupado por asegurar infraestructura suficiente y la atención oportuna para quienes desarrollan la enfermedad. La participación responsable de la ciudadanía es la otra parte del frente necesario para poder avanzar hacia la nueva normalidad

Mendoza Davis, quien estuvo acompañado por el secretario de Salud, Víctor George Flores, del alcalde de Comondú, Walter Valenzuela, de representantes de las instituciones del sector Salud y de las Fuerzas Armadas, también exhortó a empresas y prestadores de servicios respetar los protocolos aprobados para la reapertura de actividades económicas y socio culturales y recordó que así como se dio un paso adelante, también podemos regresar al nivel 5.

Los buenos resultados se darán sólo con el esfuerzo de todos, puntualizó, “pues si no se da la solidaridad que requiere el reto que se enfrenta, no sólo no avanzaremos; sino que podríamos enfrentar situaciones más difíciles para todos”, agregó.

Finalmente, comentó que la mejor herramienta para hacer frente a la pandemia sigue siendo la voluntad de las personas para cuidarse y cuidarnos todos, tomando muy en serio las medidas de prevención para disminuir los índices de contagio, y recordó que ante cualquier sospecha, están abiertos los canales de telemedicina al 800 BCS COVID o a la página www.coronavirus.bcs.gob.mx.