Retienen a personal médico en clínica de Baja California

A través de un video que circula en redes sociales, personal médico de la clínica 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Tecate, Baja California, denunciaron que el director del hospital los encerró ante la falta de trabajadores para atender a pacientes con covid-19.

En la grabación, un enfermero que no reveló su identidad, dijo que el doctor Alán Hernández, director de la clínica, les informó que no podían salir a pesar de que su jornada laboral había terminado.

''Quiero que conste que está cerrada la puerta. Es la única puerta que tenemos en urgencias para salir, de hecho es la ruta de evacuación'', advierte otra enfermera.

''Pasa más de la hora de salida y no nos han recibido, nuestro director nos acaba de decir que no nos podemos ir si no nos relevan'', se escucha a la persona que graba el video.

En las imágenes, se ve a una persona jalar el acceso de cristal para salir, sin que éste abra.

