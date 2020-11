Restricciones a taxis en Chihuahua detona bloqueos en cruce fronterizo

CIUDAD JUÁREZ.- Tras la restricción de la movilidad en Chihuahua, para tratan de contener los contagios y muertes por covid-19, trabajadores de las plataformas Uber y Didi hicieron una serie de protestas, en oficinas de gobierno y en el Puente Internacional Paso del Norte, cruce fronterizo con Estados Unidos. Exigen a las autoridades autoricen trabajar todos los días, durante las 24 horas.

La inconformidad de los conductores surge después de que el gobierno anunciara restricciones en los servicios de transporte, a través de las plataformas digitales, por lo que únicamente pueden laborar de lunes a viernes de 6 de la mañana a 8 de la noche.

Los manifestantes insisten en que los fines de semana también son días hábiles para ellos, especialmente para quienes rentan los vehículos y semanalmente tienen qué pagar 3 mil pesos de arrendamiento.

"La verdad es que no sale, no va a ser rentable para nosotros trabajar en un horario tan limitado y tener que cubrir tantos compromisos, por eso pedimos a las autoridades que nos dejen trabajar justo como lo harán los taxistas, ya que ellos no están limitados en nada", indicó José, uno de los afectados.

Alrededor de 30 choferes aguardan en las afueras de las oficinas gubernamentales para que los reciban las autoridades correspondientes y exponerles la problemática, a la espera de llegar a soluciones favorables para ellos. La mayoría de los conductores han realizado modificaciones en sus vehículos para garantizar la distancia adecuada, así como un límite máximo de dos pasajeros para evitar los contagios.

Yo retire el asiento del copiloto para que únicamente puedan viajar dos personas atrás, que es el límite permitido, además les proporcionó gel antibacterial y cuento con sanitizantes

"Después de que termina un viaje de inmediato desinfecto el vehículo con agua clarificada y también aplique plástico en los asientos para poder limpiar los constantemente con alcohol y así reducir los riesgos", insistió José.

La noche del miércoles, los protestantes realizaron un cierre parcial en el puente Paso del Norte, Santa Fe, y ahí surgió el compromiso por parte de las autoridades de transporte que lo recibirán este jueves para llegar a un acuerdo.

