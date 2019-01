Restablecen suministro de gasolina en Puebla y Tlaxcala

CLAUDIA LEMUZ / CORRESPONSAL 06/01/2019 06:17 p.m.

PUEBLA (La Silla Rota).- Al menos 16 estaciones de Puebla y 4 de Tlaxcala sufren desabastecimiento, informó el Grupo Gasolineros Unidos de los Estados de Puebla y Tlaxcala (GUEPT), el cual pidió a la Secretaría de Energía hacer lo necesario para acabar con la escasez.

Puebla se suma a la falta de gasolina y gas LP reportada en entidades como Hidalgo, México, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro.

Destinan casi 453 mdp para elecciones extraordinarias en Puebla

"Estamos en problemas graves, antes nos quejábamos y Pemex reaccionaba, ahora la respuesta es que nuestros socios ya no son clientes de Pemex, y en este caso en particular, la respuesta es que el cliente es BP y ya no pueden ayudarnos", indicaron los gasolineros.

La logística de Pemex es que a municipios como Tepeaca, Tecamachalco y zonas aledañas del Triángulo Rojo no enviarían equipos sin resguardo por la alta inseguridad.

"Hay estaciones que desde hace 3 días no reciben un solo viaje de combustible, por lo que varias estaciones ya están sin uno o dos productos y a punto de quedarse sin el tercero, en plena etapa de regreso de los vacacionistas".

El desabasto se presentó por los robos de autotanques propiedad de Pemex Logística, decidieron que no saldría ningún viaje para ese rumbo, sin escolta de seguridad física. Lo que resultó en un reparto sumamente lento, no obstante al día de hoy no tenemos reporte de estaciones sin combustible", aseguraron en el último comunicado que enviaron.

LEA TAMBIEN Ellos son los panistas que podrían contender por la gubernatura de Puebla Una vez que se nombre al gobernador interino, se tendrá que convocar a elecciones extraordinarias en un periodo de 30 días, tras la muerte de Martha Érika Alonso

mvf