Respaldará Congreso de Tamaulipas políticas públicas de resultados

CD. VICTORIA.- La LXIV Legislatura del Congreso del Estado fue instalada refrendando al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca el compromiso por respaldar las políticas públicas que están dando resultados en favor de los tamaulipecos.

El diputado Gerardo Peña Flores reiteró que el Poder Legislativo dará al Ejecutivo las herramientas legales necesarias que impulsen el fortalecimiento y potencialización de las políticas públicas con propósito y objetivo de consolidar los avances y coadyuvar en la consecución del bienestar y la paz sostenida.

"Asimismo ¡es preciso señalar¡ que no basta¡ y no es suficiente con sólo dotar del andamiaje legal necesario¡ si no se cuentan con los recursos necesarios e indispensables para potenciar la consecución del objetivo; en las últimas semanas se presentó el paquete económico de la federación¡ y aun y cuando¡ Tamaulipas¡ es¡ a nivel nacional¡ él 2do estado que proporciona mayores ingresos al gasto federal, se trata injustamente a nuestro estado al sufrir una disminución considerable en el financiamiento público¡ esto¡ esto es claramente inaceptable! ", sostuvo.

Continuó diciendo que esta legislatura no va a titubear en tomar las acciones que en derecho proceda para exigir lo que al estado, le corresponde, para ello tendrá en el Legislativo un poder que lo acompañe permanentemente, que hará valer la voz del pueblo tamaulipeco, e implementará las acciones que sean necesarias hasta lograr una justicia presupuestal para Tamaulipas.

En el discurso de inaugural con motivo de la instalación de la LXIV Legislatura del Congreso el diputado Gerardo Peña Flores (PAN) convoco a la sociedad tamaulipeca para unirse en torno a los poderes electos del Estado y cerrar filas con el ejecutivo estatal para juntos hacer valer el interés de Tamaulipas.

Traicionan a Tamaulipas aquellos quienes desde la comodidad de un escritorio en la Ciudad de México van y cuentan una historia distinta, de lo que hoy, con absoluta claridad vive nuestro estado

La Mesa Directiva elegida para abrir el periodo ordinario de sesiones de esta nueva legislatura quedo integrada por el diputado Joaquín Antonio Hernández Correa, presidente; secretarias, Gloria Bermea Vázquez y Esther García Ancira y suplente Juan Bichara Pineda.

Entre otras cosas, apuntó que en este Congreso tendrán eco todas las ideas y todas las propuestas que tengan como fin el reconocimiento de la eminente dignidad de la persona humana que se traducirán en acciones reales siempre que éstas sean posibles, cumplibles, ejecutables pero sobre todo, que aseguren la generación de valor para los tamaulipecos.

"Estaremos presentes en todas las regiones del estado, acercaremos de manera frecuente el congreso a todos los rincones de Tamaulipas por ello y para ello asegurar que nadie se quede sin la oportunidad de escuchar y ser escuchado, la itinerancia frecuente será distintivo de esta legislatura.

Somos y seremos siempre respetuosos de lá autonomía y la división de poderes consagrada en nuestro sistema jurídico, sin embargo, y con absoluta convicción, trabajaremos en plena coordinación con los demás poderes del estado, entendiendo que la transformación de Tamaulipas es tarea de todos

A la sesión de instalación de la LXIV Legislatura asistió el gobernador Francisco García Cabeza así como el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, magistrado Horacio Ortiz Renan, así también presidentes municipales y diputados federales.