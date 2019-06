Rescatan a médico plagiado en Veracruz

NAYRA RIVERA / CORRESPONSAL 12/06/2019 12:44 p.m.

Xalapa, Ver.- Fue localizado con vida el doctor y catedrático de la UV -secuestrado el día 10 de junio- por elementos de la Policía Ministerial del Estado y de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS). El profesor se encontraba en las inmediaciones del fraccionamiento Virginia de la ciudad de Boca del Río, Veracruz, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Fue liberado el día martes 11 de junio después de las 10 de la noche, "ya no pudimos hablar más con él, venía cansado, agotado y no le habían dado de comer" informó Natalia González, nuera del plagiado y conductora de Meganoticias. La víctima fue lastimado al momento del plagio, pero presenta daños menores, "no bajaremos la guardia" afirmó su nuera.

Previo al plagio, el pasado 6 de junio otro trabajador de esta casa aduanal fue secuestrado, sus captores condicionaron su libertad a cambio de que el agente aduanal diera la cara y negociara con ellos. Tras negarse el agente, empezaron las amenazas a Alfredo Labourdette y un día después de la liberación de su compañero de trabajo, se llevaron al catedrático.

