Reportan en Chiapas a ocho pescadores desaparecidos

CHIAPAS (La Silla Rota).-En la costa de Chiapas cuatro embarcaciones “desaparecieron” con ocho tripulantes a bordo en un periodo de cinco días a partir del 28 de diciembre de 2017, sin que hasta el momento den señales de vida durante las búsquedas por mar y cielo.

Luis Manuel García Moreno, secretario de Protección Civil del estado, informó que oficialmente se tiene el registro de tres lanchas perdidas, sin embargo, pescadores de la zona dieron a conocer que hay una cuarta.

De acuerdo a la información oficial, la primera embarcación “desaparecida”, perteneciente a la Cooperativa Bahía San Marcos, zarpó el 28 de diciembre de 2017, debiendo regresar al día siguiente por la noche a Boca del Cielo.

A bordo de la lancha pesquera marca Inmensa con número 18, propiedad de Carlos Aguilar Castellanos, se encontraban a bordo Rogelio Trinidad, y Noé Neptalí Ibarra Castillo, ambos de 52 años de edad.

Una vez reportada su desaparición ante el Ministerio Público, Protección Civil inició la búsqueda a través de una avioneta, mientras que vía marítima otros pescadores se hicieron a la mar para intentar localizar a sus compañeros.

García Moreno precisó que durante esos días la Secretaría de Marina-Armada de México emitió un comunicado advirtiendo del mal tiempo provocado por un efecto de norte causando fuertes vientos y oleajes.

Otra embarcación reportada como desaparecida es: Lancha marca Inmensa de la Cooperativa Camaroneros de la Costa, propiedad de Bellarmino Rodríguez Beiza, de Bahía de Paredón, tripulada por Ovidio Quintanilla Fuentes, de 44 años de edad y Luis Javier Gómez Osuna, de 22 años.

Los pescadores salieron el día 1 de enero 2018 de Costa Azul, municipio de Pijijiapan, quienes debieron regresar el día 2 de enero 2018 por la mañana a la Bahía de Paredón.

La tercera de la que se tiene registro pertenece a la Sociedad Cooperativa Bahía de Paredón, cuyo propietario es Miguel Ángel Gómez Aguilar, donde viajaban José Olver Ballinas Gómez, de 35 años de edad y Miguel Cirilo Vásquez, de 36 años.

Se sabe que partieron el 2 de enero de este 2018 por la mañana y debieron regresar por la tarde del siguiente día.

Sim embargo, pescadores de la zona informaron a los medios de comunicación que una cuarta lancha que zarpó el 1 de enero de Bahía de Paredón, perteneciente a la Cooperativa Libre de la Bahía de Paredón con dos tripulantes (Guadalupe Lorenzana, de 33 años y un segundo identificado como ''El Flaco'') también desaparecieron.

Mencionaron que hasta el momento no han recibido ningún apoyo de la Secretaría de Pesca estatal, que no cuentan con equipo de comunicación ni existe sistema alguno que los prevenga del mal tiempo para no hacerse a la mar.

Las búsquedas no han arrojado ningún resultado ni se encuentran señales de vida de los pescadores.





