Repondrán proceso contra Karime Macías

El Primer Tribunal Colegiado en materia Penal revocó la resolución del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en materia Penal que sobreseyó el juicio que promovió Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, en contra de la orden de aprehensión y extradición.

Por mayoría de votos, los magistrados ordenaron al juez Juan Mateo Brieba de Castro reponer el procedimiento.

Indicaron que el juez incurrió en vicios procesales, ya que no justificó lo suficiente su decisión de negarle el amparo a Macías Tubilla, pues solo señaló que la quejosa no podía solicitar la protección de la justicia ante un acto de autoridad no consumado.

El fallo del Colegiado no implica otorgarle el amparo a Karime Macías, toda vez que el juez puede negarlo, pero deberá sustentar jurídicamente su resolución.