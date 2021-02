Renuncia director del INAOE; lo acusan de acoso laboral y faltas administrativas

Leopoldo Altamirano anunció este viernes su salida de la dirección general del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), a solicitud de María Elena Álvarez-Buylla, titular del Conacyt.

Pero Alvarez-Buylla informó que no le pidió su renuncia, sino que se le informó de las denuncias fincadas en su contra en la Secretaría de la Función Pública, que van desde acoso laboral hasta la asignación de recursos públicos a empresas y personas sin los controles requeridos. Le pidió, dice la titular del Conacyt, que si las denuncias tenían sustento, se retirara del cargo.

Miembros del gremio científico nacional lamentaron la presión por parte de Conacyt para que el titular del INAOE dejara el cargo.

"No entendemos nada de que lo que está pasando, pero es claro que no es por la parte académica o por un mal desempeño académico del Instituto. Estamos consternados por lo que está pasando en uno de los centros de investigación más importantes de México", expresó a este diario David Romero Camarena, investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM."Considero injusta su renuncia; no son claros los motivos de dicha petición", escribió en Twitter el bioquímico Ángel Galicia.

Por su parte, la investigadora y académica de la UNAM, Alma Maldonado, señaló que la remoción del director por parte de María Elena es una afrenta a la comunidad académica de México. "Espero que la mayoría de los investigadores lo alcancen a ver. Todos deberíamos de estar un poquito preocupados. Aunque sea puente", dijo.

La remoción del director del @inaoe_mx, por parte de la autoritaria e intransigente @ElenaBuylla, es una afrenta a la comunidad académica de México, espero que la mayoría de los investigadores lo alcancen a ver.

Con la salida de Altamirano, Edmundo Gutiérrez Domínguez, doctor en ciencias e investigador del INAOE, fungirá como director general interino de dicho organismo.





