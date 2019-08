"Relax don", así contestó "El Mijis" a Felipe Calderón

Luego de que el expresidente Felipe Calderón publicara que en el país actualmente se cometen más de 100 mil homicidios al día "casi el doble que al fin de su gobierno", el diputado local de San Luis, "El Mijis", le contestó que "el problema es más complicado que cuando usted lo inició", asegurando que la violencia de hoy es "consecuencia de su estupidez".

Desde el viernes, se desataron una serie de tuits, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador comparara a Felipe Calderón con el comandante borolas. Al respecto, Felipe Calderón publicó: "Hoy se cometen más de 100 homicidios al día, casi el doble que al final de mi gobierno, el cual comenzó a limpiar la casa plagada de animales venenosos. Hoy se les deja crecer porque no distinguen alacranes de abejas. A mí no me queda el saco, a otros el cargo les queda grande".

A este tuit, el diputado Pedro Carrizales, conocido como "El Mijis" le contestó: "El problema es más complicado que cuando usted lo inició: normalizó la violencia, el crimen organizado se apoderó de las instituciones y comete muchos más delitos, las células crecieron en número tratando de "eliminarlas"... Véalo como la consecuencia de su estupidez".

