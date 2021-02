"Regrésenme a Zayra", clamor de Leticia, que busca a su hija en Oaxaca

OAXACA.-El dolor se quedó alojado en el corazón de Leticia Loyola. Lleva un mes sin saber nada de Zayra, su hija menor. Si no se ha dejado consumir por la angustia es porque se prometió para ella y por sus nietos, que hará hasta lo imposible por encontrarla.

No es fácil mantenerse de pie, reconoce con el pesar atorado en la garganta, que más que nudo, es el trago amargo que deja la impotencia por la indiferencia de las autoridades. Pero para Leticia, como para las miles de madres que buscan a sus hijas en un país en donde tan sólo en lo que va del año se reportan 18 mil 258 mujeres y niñas desaparecidas y no localizadas, rendirse no es un opción.

"Ya llevamos un mes y no tengo noticias, no sé en qué condiciones esté mi hija. Los días están pasando. Son cruciales".

Zayra Morales Loyola de 29 años de edad y madre de dos hijos fue desaparecida el 23 de octubre de 2020 entre las 22:00 y 22:30 horas a unos metros de su casa. Aquella noche salió para dirigirse a dos casas de distancia de la suya a cancelar una cena. Ante la demora, su familia marcó a su número celular pero ya estaba apagado. De inmediato denunciaron el hecho. La fiscalía esperó 72 horas antes de emitir la ficha de búsqueda e iniciar el rastreo.

Originaria de Santa María Xochitlapico, Huajuapan de León, Zayra, licenciada en Empresas Turísticas, fue colocada por la fiscalía como una cifra más entre las mujeres desaparecidas.

De acuerdo con el monitoreo de la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, en lo que va de este año en Oaxaca han sido reportadas 118 mujeres y niñas desaparecidas y no localizadas. Si bien en algunos casos, fueron halladas, no se sabe en qué condiciones de salud emocional y física; por otro lado, otras más fueron halladas sin vida, y en otro tanto no existe pista alguna, probablemente con su vida en riesgo.

"Al principio la fiscalía nos pidió que la dejáramos trabajar. Me dijeron: créanme que no dejamos de trabajar ni un minuto, estamos enfocados en este asunto, y así sucesivamente hasta el último día que me hablaron el jueves de la semana pasada, me llamó el vicefiscal de Oaxaca, diciéndome de los avances, que tenían otra línea de investigación, que estaban ampliando la sábana de llamadas, que estaban haciendo todo de su parte y que tuviéramos paciencia para integrar un buen expediente".

FAMILIA INICIA BÚSQUEDA

Por su cuenta, familiares y amistades de Zaira peinaron la localidad y algunas aledañas; barrieron lotes baldíos, ríos, barrancas, lugares que se tornan boca de lobo en un país en donde la violencia contra las niñas y mujeres arremete con fuerza, les arranca la vida y basuriza sus cuerpos.

Ante una realidad que lastima, la ciudadanía ha tomado en sus manos una responsabilidad de las autoridades, y con pala y pico en mano se volvieron investigadores, desenterrando, removiendo tierra con la promesa de que pararán sólo hasta encontrarla.

"Nos han pedido calma, pero se nos está terminando. Vamos a tomar otras medidas porque el tiempo sigue pasando y esto es desesperante", enfatiza Leticia.

Para ella y toda su familia, el contexto de desesperación de no saber de una hija no era indiferente, pero jamás se imaginó vivirlo en carne propia. Vivir en Huajuapan, uno de los 40 municipios de Oaxaca con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, estableció desde hace varios años, un sentimiento de temor, zozobra e incertidumbre.

"Por la radio oía que ya desapareció una señorita, que por la televisión. Yo decía ¡Dios mío! Nunca pasó por mi mente vivir esta situación".

Siempre pedía mucho a Dios por esas personas, por esas madres que estaban sufriendo la pérdida de un ser querido y ahora me tocó a mí. Este tiempo que estamos viviendo es muy difícil. Las desapariciones son muy seguidas, a diario. No hay mucha seguridad, ya la gente no tiene sentimientos. Ya no hay esa paz que se vivía. Antes salíamos a las calles sin temor, ahora no hay paz, no hay tranquilidad, ni en nuestra comunidad, ni en Huajuapan, Oaxaca ni en otro estado".

"NO REVICTIMICEN A MI HIJA"

Zayra es descrita como una joven alegre, amigable, feliz y líder. Cursó sus estudios universitarios en Puebla. "Es una hija magnífica".

Lejos de hallar la ruta para localizar a Zaira, la joven ha sido revictimizada y responsabilizada de su desaparición. "Yo quisiera saber la verdad, saber qué pasó", exclama Leticia mirando lejana la actuación de las autoridades.

"Nadie tiene derecho de quitarle la libertad a nadie. Yo tengo la esperanza, tengo mi fe muy grande. Mi corazón como madre me dice que encontraré a mi hija con vida, que la voy a encontrar. Ella era mi alegría y ahora vivo pura soledad, dolor. Falta mi hija, la alegría de mi casa".

"Yo hago un llamado al gobierno federal, estatal, para que respalden el proceso de búsqueda de mi hija Zaira Leticia Morales Loyola. A ellos expreso mi desesperación para que apoye al personal de la fiscalía regional y no tenga justificación en el retraso que llevan sin encontrar a mi hija y a los responsables de su desaparición. También exijo una investigación exhaustiva, que se involucren y capaciten en el actuar con perspectiva de género y que no revictimicen la ausencia de mi hija, ni a mi familia".

Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca destaca que las cifras de mujeres desaparecidas se incrementan diariamente en el estado. De acuerdo con datos de la Plataforma de Violencia Feminicida en Oaxaca, en 164 municipios (de los 570 que conforman el estado), han ocurrido los 984 casos de mujeres desaparecidas durante el actual sexenio encabezado por Alejandro Murat Hinojosa, es decir del 01 de diciembre de 2016 al 12 de noviembre de 2020.

Los datos también revelan que el 84% de las desapariciones registradas en lo que va de 2020 han ocurrido dentro del periodo de pandemia (253 casos), es decir del 21 de marzo de 2020 a la fecha. Lo anterior resulta alarmante, destacó la organización al señalar que, si se compara con el año pasado dentro del mismo periodo, del 21 de marzo al 12 de noviembre de 2019, cuando se registraron 181 casos.