"¡Regrésenme a mi hija!": EU detiene a joven y la manda a NY como migrante

CD. JUÁREZ.- "¡Regrésenme a mi hija!", es el grito y exigencia de María Janeth Montes Rivas para el gobierno de Estados Unidos. La adolescente de 12 años, originaria de Ciudad Juárez, acompañó a su tía a pedir información sobre el asilo político, pero fueron detenidas por autoridades estadounidenses, separadas y la menor de edad fue enviada en un vuelo, junto con migrantes, a Nueva York.

Desesperada, según una nota de La Verdad, María se apostó desde la noche del martes en el acceso del puente internacional Paso del Norte, donde bloqueó por minutos el cruce de vehículos hacia El Paso, Texas, para exigir el regreso de su hija Cecilia Munguía Montes.

Mi hermana vino al puente a pedir información sobre asilo, traía a mi hija, y las aislaron, a ella en un cuarto y a mi hermana en otro, mi hija me habló ayer que se la llevaron a Nueva York... que se la llevaron en un avión con un grupo de hondureños, me habló llore y llore

De acuerdo con María, el hecho se registró el 3 de noviembre, cuando su hermana, acompañada de Cecilia, acudió hasta la joroba del puente internacional Paso del Norte para solicitar información sobre el asilo.

Apenas hasta este martes, comenta, pudo conocer que a su hija se la llevaron a Nueva York, a más de 3 mil 500 kilómetros de esta frontera.

Mi hija me marca por teléfono ayer, a llore y llore, para decirme que se la llevaron a Nueva York en un avión, que se quiere regresar, no entiendo por qué le hicieron eso... solo vino a pedir información de asilo, no lo solicitó, pero ya no la dejaron regresar

Su hermana, María Jazmín Montes Rivera, fue enviada a Casa Anunciación, un albergue para migrantes en El Paso, Texas, a donde autoridades estadounidenses envían a solicitantes de asilo detenidos.

La madre de familia comenta que ella se enteró dónde está su hija porque una trabajadora social del Centro de Refugiados ORR le habló por teléfono para informarle. Se refiere a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, una división del Departamento de Salud y Servicios Humanos, de Estados Unidos.

"No entiendo cómo se la llevaron hasta allá, ella está llore y llore, me dice que se quiere venir... me dicen que la niña iba sola, pero no iba sola, venía acompañada de mi hermana, solo a pedir información".

Luego de la llamada de su hija acudió al puente a exigir que se la regresen, pero comenta que solo le responden que tiene que esperar, que es un proceso largo. "No entiendo cómo pueden tener a una menor llorando, pidiendo a su familia... no me hacen caso... les dije que iba a cerrar el puente, se burlaron de mí".

María cumplió su advertencia. La noche de este martes, acompañada de familiares y amigos, bloqueó por minutos el acceso al puente internacional Paso del Norte, en el centro de esta ciudad. Se apostó antes de las casetas de cobro del cruce vehicular para impedir el cruce de automóviles y llamar la atención pública hacia su caso.



"Regrésenme a mi hija Cecilia Montes, no tuvieron porqué llevársela", era alguno de los mensajes escritos en cartulinas, con fotos de la adolescente, que cargaban los acompañantes de la mujer.

