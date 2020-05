"Regresar a la música no quiere decir que recuperé mi normalidad"

"Tocar es mi refugio y no porque tenga el ánimo de tocar quiere decir que ya estoy bien. No estoy bien, a mí me cambiaron la vida. Yo vivo con dolor y no sé cuándo se me va a quitar. Ahorita no estoy llevando tratamiento porque no se puede, lo que sí se puede es la detención del hijo de mi agresor, pero no lo están haciendo, se están burlando de mí, me están tomando el pelo", señaló.