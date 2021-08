Regresan a clases presenciales 341 escuelas de QRoo, 88%, en privadas

CANCÚN.– En este regreso a clases del ciclo escolar 2021-2022, solo 341 escuelas de nivel básico iniciaron cursos presenciales y recibieron a sus alumnos en grupos reducidos de hasta 10 estudiantes por aula, confirmó la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ).

De acuerdo con las autoridades educativas, en Quintana Roo hay mil 340 escuelas públicas de nivel básico, de las cuales 911 son primarias y 429 secundarias, entre el sector público y privado.

Ha pasado un año y seis meses desde que las niñas, niños y jóvenes dejaron de asistir presencialmente a las aulas y este 30 de agosto fue el primer día de clases en el contexto de la pandemia por covid-19, donde más del 88% de las escuelas que si dieron clases presenciales fueron escuelas privadas, con un total de 300 centros educativos y sólo 41 escuelas públicas de nivel básico.

Desde una semana antes, la titular de la SEQ, Ana Isabel Vásquez Jiménez, anunció que, para este 30 de agosto, no estarían listas y no abrirían sus puertas 350 escuelas públicas de Quintana Roo por no encontrarse condiciones sanitarias y de infraestructura para recibir a las infancias y jóvenes estudiantes.

La mayoría de las escuelas dañadas por robos en el mobiliario educativo y equipo tecnológico, daños en la infraestructura debido al paso de huracanes como Delta en octubre de 2020, además de que las escuelas tienen problemas en los servicios como son la falta de agua y electricidad.

En cuanto a las escuelas de nivel básico y nivel medio superior públicas es necesaria la inversión de 27 millones de pesos para restaurar 350 que presentan daños severos en la infraestructura. La titular de la SEQ sostuvo que actualmente tienen dificultades presupuestales, sin embargo, el Gobierno de Quintana Roo trabaja en conseguir los recursos para realizar la recuperación de escuelas en los próximos tres meses de este ciclo escolar 2021-2022.

En el caso de los estudiantes de nivel medio superior y las universidades del Estado, tendrán más tiempo para preparar el regreso a clases presencial, pues de acuerdo con la SEQ, este grupo estudiantil comenzará clases presenciales hasta el próximo 6 de septiembre.

Sobre el regreso a clases, cada familia en Quintana Roo vivió de manera diferente, algunos no lograron dar inicio al primer día presencial, así fue el caso de la madre de familia, Alejandra Madrigal, quien tiene un hijo adolescente que cursa actualmente la secundaria, en su caso, la Escuela Técnica Número 21 ubicada en Cancún, fue una de las 350 escuelas públicas de Quintana Roo que no se encuentra en condiciones para abrir, debido a que no tienen elementos de higiene e infraestructura que garantice un regreso a clases seguro.

En el caso de la madre de familia, su hijo no regresará a clases hasta la semana siguiente, ya que en la escuela le informaron que el grupo de docentes actualmente trabaja en la construcción del regreso a clases en la modalidad virtual, por lo que esta semana las y los estudiantes continuarán en descanso hasta que sean enviadas las ligas de internet de las plataformas digitales donde tomarán las clases como son google meet y classroom, entre otras, además de la preparación del plan de estudios.

En otras familias, el regreso a clases fue exitoso, ese fue el caso de la madre de familia Irma Neri, quien llevó a su hija Minerva a su primer día de clases presencial, para que inicie a estudiar el primer grado de primaria en una escuela privada en Cancún. En el caso de su pequeña Minerva, el ingreso a las aulas fue controlado pues solo se permitió el aforo de 10 estudiantes y niños por aula.

La escuela privada activó un protocolo covid-19 para el ingreso de las infancias y jóvenes. La madre contó que en la entrada las niñas y niños hacen una fila para que la mochila sea desinfectada al igual que sus manos, posteriormente se hace una revisión para verificar que el estudiante cuente con más de un cubrebocas durante el día de clases y las familias reciben información constante sobre el regreso a clases presencial.

Dijo que a pesar de los esfuerzos de la escuela privada por regresar a clases presenciales no han incrementado las cuotas de la mensualidad que paga para que su hija continúe estudiando.

