Registran primer contagio en Ixtlán, municipio de la esperanza

Ixtlán de Juárez, uno de los 324 municipios “de la esperanza” registró su primer caso de un contagio de la covid-19, informaron las propias autoridades de la demarcación, ubicada en la sierra de Oaxaca.

En un comunicado enviado por autoridades del municipio a los habitantes de la demarcación, se informó el 23 de mayo que una persona dio positivo.

“El día de hoy, de manera oficial se nos ha informado y esta autoridad de manera responsable ratifica que una persona de esta comunidad ha dado positivo a la prueba de covid-19, este es un caso asintomático, quien se encuentra en aislamiento y observación por parte del personal especializado del sector salud y su vida no corre ningún riesgo; por respeto a sus derechos, la información personal será confidencial”, se lee en el documento del cual La Silla Rota tiene copia.

El texto explica que aunque se tomaron con seriedad y responsabilidad las medidas preventivas para evitar los contagios y ademas de garantizar la salud, la estabilidad económica y abasto de alimentos, al tratarse de la cabecera municipal estaban en riesgo.

“En virtud de ser el centro de intercambios comerciales, bancarios y al contar con el único hospital comunitario con un servicio constante, estábamos con el riesgo latente de algún contagio”.

El caso se dio a pesar de que en Ixtlán de Juárez mantuvieron sus medidas de protección y resguardo, luego de que el gobierno federal anunció que por no tener contagios eran un “municipio de la esperanza” y podrían comenzar a tener actividades escalonadas a partir del 18 de mayo.

Las autoridades avisaron desde el 14 de mayo que seguirían las medidas para evitar abrirle la puerta al coronavirus.

“Con todo respeto, le informamos que esta comunidad mantendrá y en su caso reforzará las medidas preventivas para evitar contagios de covid-19 en la población, haciendo uso de la facultad que la ley nos otorga al ser regidos por los sistemas normativos en el esquema de Usos y Costumbres, con la única intensión de priorizar el derecho a la salud de nuestra ciudadanía”, se lee en un comunicado anterior enviado a su población, con fecha 14 de mayo.

SIN CONDICIONES PARA HACERLE FRENTE A LA PANDEMIA

La directora de la organización Yureni AC, Miriam Pascual, consideró que haber propuesto que los municipios donde no había casos de covid podían comenzar a tener actividades no esenciales paulatinamente a partir del 18 de mayo, contribuyó a relajar las medidas no entre autoridades sino entre la población.

“Ese municipio sí mantuvo el cerco, contestó oficialmente que no reanudaría actividades el 18, pero hubo gente que empezó a haber amplitud de tránsito. El propio subsecretario Hugo López-Gatell preguntó luego qué pasó en Oaxaca que iba muy bien, pero se lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Alejandro Murat, quien fue a decir que todo iba de maravilla. Eso sin tomar en cuenta a los municipios, sin consultarles, pero las autoridades municipales asumiendo que eso fue por las medidas, y que los casos iban a repuntar", explicó a La Silla Rota la defensora indígena.

“Si hubiese sido por disposiciones del gobierno estatal o federal sería catastrófico. Es una muestra de que no debemos bajar la guardia. No tenemos condiciones para hacer frente a esta pandemia como no lo pueden hacer en la ciudad. Sabemos que nuestro sistema de salud está colapsado y por lo tanto lo mejor es ejercer autodeterminación porque solo nosotros sabemos las medidas adecuadas a las condiciones locales. Para que el gobierno federal o estatal las supieran deberían vivir acá un año, afortunadamente existen usos y costumbres y gobernantes locales”, agregó la activista.

Pascual planteó que hubiera pasado si le hacen caso a los gobiernos estatal y federal para reanudar actividades.

”Hubiese sido muy catastrófico. Una muestra mas de que las políticas publicas no tienen perspectiva cultural, de género eso fue lo qué pasó. Hay un tema de ingobernabilidad a nivel local porque el gobernador salió a decirnos que podíamos salir y luego salió a desmentir y siempre no y tiene a su particular y a dos de su gabinete infectados y él está en cuarentena. Eso genera incertidumbre dónde los que menos importan son los pueblos originarios”.

Pascual, quien vive en la región, dijo a la Silla Rota que autoridades de otras comunidades y que también no registran casos, comenzaron a fortalecer sus medidas para protegerse.

