Regaña AMLO a delegado federal de Nayarit

“¿Quiénes han sido censados? ¿Porque ya fueron a sus casas? A ver levanten la mano los que ya fueron a sus casas. Que levanten la mano los que no han sido censados ¡Ah Manuel, ay Manuel! (...) ¿Ya vieron por qué es importante gobernar así? Porque a mi no me van a engañar”, dijo López Obrador.