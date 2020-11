Red de pornografía en Yucatán: persiste impunidad en el edén

MÉRIDA.- Emmy Puerto es una de las 45 mujeres que denunciaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán que sus fotografías íntimas fueron difundidas en el sitio de pornografía Packs de México. De poco sirvió que se acercara a las autoridades, la página continúa en línea y el responsable sigue libre.

Pero esta no es la primera vez que la joven pasa por ésto, pues sus fotos fueron exhibidas por primera vez cuando tenía 15 años en Yucatercos, la primera red de trata en la modalidad de pornografía que comercializó con la intimidad de las mujeres de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. A consecuencia, siendo una menor de edad fue víctima bullying en la escuela:

"Me escondí, si iba a la escuela, pero fue horrible. Si quería salir era sobajada, insultada, me sacaban de fiestas, me tiraban cosas y gritaban cosas en la plaza. Fue mucho el acoso y no sólo en internet, hasta de maestros en la escuela", relató Emmy.

Llama la atención que esta cifra que proporcionó el departamento de Comunicación Social de la FGE, enfatizó que son las denuncias registradas desde el 2018 y relacionadas con sitios que emiten imágenes de contenido sexual. Más no detalló si se tratan del total asentadas en las dos carpetas de investigación contra Packs de México.

Además, a pesar de que, en el 2016, la Procuraduría General de la República (PGR) a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas desmanteló la red de pornografía Yucatercos. Las autoridades yucatecas insisten en perseguir el delito exclusivamente contra la imagen y la intimidad. Tipificación por la que hasta el día de hoy no existe una sola persona sentenciada.

Al respecto, la abogada penalista y defensora de género y de derechos humanos, Ana Katiria Suárez explicó:

"Si tiene las mismas características el primer portal de pornografía, están frente a un delito distinto"

"Lo que es deficiente es la tipificación y la integración del delito, aquí toca a los asesores jurídicos o los representantes de la víctima por parte del Estado solicitar la reclasificar y si no se está dando dolosamente por parte del Ministerio Púbico, pues allegarnos por parte de un litigio estratégico como la intervención de la Comisión de Derechos Humanos a nivel estatal, por qué, porque hay ciertos convenios internacionales que establecen cuales son los criterios para determinar qué tipo de delitos se están generando en relación de estas conductas en razón de género, ósea no se puede ir al mínimo", señaló.

Abogada penalista y defensora de género y de derechos humanos, Ana Katiria Suárez.

LA VIOLENCIA DIGITAL NO SE QUEDA EN LA WEB

En el 2015, cuando Emmy descubrió que sus fotografías y datos de contacto estaban en el sitio web Yucatercos. Las leyes yucatecas no contemplaban el delito contra la imagen personal. Fue hasta el 2018, que se reformó el Código Penal del Estado de Yucatán para castigar a quien difunda imágenes y videos íntimos sin el consentimiento de la persona.

Ella no sabía que podía denunciar, ni donde podía buscar ayuda, era una menor de edad y estaba asustada. Sus redes sociales se inundaron de mensajes donde le ofrecían dinero a cambio de servicios sexuales.

Sin embargo, Emmy tuvo un periodo de calma. En el 2016, la Procuraduría General de la República (PGR) a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas desmanteló la red de pornografía Yucatercos.

En Yucatán, arrestaron a uno de los operadores, Bryan Slater González Padrón, quien fue enjuiciado por el delito de trata de personas en su modalidad de pornografía y sentenciado a cuatro años de prisión.

Dos años después, en el 2018, surgió otro portal, que replicó el mismo modelo de trata de personas, se trataba de Packs de México. Y de nueva cuenta, Emmy se encontró con sus fotografías, solo que en esta ocasión acudió a denunciar ante la FGE:

"Había escuchado sobre una nueva ley que podía ayudarme y yo toda emocionada, le mande un mensaje a la persona que propuso esta reforma en Yucatán, no me ayudó en nada".

Me dijo que llamara a un número y dijera que estaba pasando, marqué y me contestó un señor y no sabía qué decirme. Me la pasé una hora explicándole, terminó diciendo que no puede hacer nada y que vaya a la Fiscalía con mis fotos impresas".

Acudió a la Fiscalía y la enviaron a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) donde al principio fue atendida solo por hombres. "Había dos carpetas enormes, entró la abogada de nombre Noemí y me dijo eso te acompañará toda la vida y debes dejar de hacerte la víctima", lamentó.

DOS AÑOS DE IMPUNIDAD

En una entrevista realizada vía correo electrónico, uno de los administradores de la actual página aseguró que no temen a las leyes mexicanas, pues tienen contactos en la unidad de delitos informáticos de la corporación.

También confesó que al inicio se hicieron llamar Yucatercos Recargado para llamar la atención y trabajaron en colaboración de un integrante de la primera web, quienes presuntamente se encontraban en la cárcel:

"De hecho logramos dar con varios administradores de la extinta página "Yucatercos" uno de ellos nos ayudó en algunas cuestiones hasta que cortamos toda relación con dicho administrador por ciertas discrepancias. También hemos contactado y tenido colaboradores de otros grupos de hackers de otros estados", relató

Sobre este último detalle, La Silla Rota ubicó un grupo de Whatsapp del estado de Puebla donde se comparten fotografías y videos las mujeres de la primera página de packs, es decir, existe relación entre ambos casos.

A dos años de que, Emmy intentara borrar sus fotos íntimas difundidas sin su consentimiento y llevar ante la justicia al joven que las publicó, sólo se encontró con un camino lleno de revictimización y violaciones a sus derechos humanos. Al grado que la FGE le negó acceder a su propia carpeta de investigación.

En este sentido, la abogada Ana Katiria recomendó a las mujeres se acerquen a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. "Que inicien una queja porque no se les está dando acceso a la misma por lo tanto se viola el principio de que todos tenemos derecho o acceso a la justicia y a estar informado, sería una forma de desatorar esta dolosa desinformación de las autoridades" recalcó.

Ahora con 20 años, Emmy sabe que una imagen no les da poder a las personas sobre ella, las críticas ya no le hacen daño. Se prometió así misma que ya nadie la hará sentir culpable y desea ayudar a otras mujeres que pasen por esta situación:

"Me cansé y me pregunté qué me hará sentir tranquila, que metan a la cárcel a mis agresores, está difícil porque dicen que perdí las pruebas y ya paso mucho tiempo, pero quiero ayudar a las otras niñas que van pasando por este proceso".

Hasta diciembre del 2019, el administrador del portal Packs de México reveló que comercializaban con los contenidos íntimos de 400 mujeres y 3 mil pendientes por subir.

Sobre el tema la activista que lucha contra la violencia digital, Olimpia Coral Melo reiteró que en Yucatán las autoridades estatales no están interesadas en el tema.

"Es necesario la colaboración de los políticos e instituciones, no puede ser que a cuánto tiempo de haber aprobado en Yucatán esta reforma no tengamos ningún caso sentenciado. Esto habla de que no solo debe ser una copia pega y una banderita de estoy apoyando a las mujeres", puntualizó.