Recuperan séptimo y último cuerpo de mineros atrapados en Múzquiz

SALTILLO.- Finalizaron los trabajos de rescate de los cuerpos de los mineros atrapados luego de que un accidente dejara sepultados a siete trabajadores el viernes pasado.

"A las 21:59 hrs. los rescatistas con esfuerzo, entrega y un profesionalismo admirable, recuperaron el cuerpo del séptimo y último de los mineros atrapados en Múzquiz, Coahuila. Con esto finalizan los trabajos de rescate", tuiteó la cuenta oficial de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Acompañamos a las familias en su dolor. Descansen en paz. — STPS México (@STPS_mx) June 11, 2021

ENTREGA COAHUILA CUERPO DE MINERO RESCATADO A FAMILIA EQUIVOCADA

Familiares de los mineros que fallecieron en Miracán viven una doble tragedia. Ayer se rescató el quinto cuerpo, pero el gobierno de Coahuila lo entregó a la familia equivocada.

El cadáver del minero rescatado fue identificado como Juan Carlos ´N´, cuando en realidad se trataba de Damián Ernesto "N", residente de Rancherías.

De acuerdo con familiares, a quienes entregaron el cuerpo, al descubrir el cuerpo reconocieron que no era el de Juan Carlos, por lo que personal especializado de la Fiscalía General del Estado (FGE) tuvo que llevar a cabo los exámenes y pruebas necesarias para identificar a la quinta víctima.

En relación con la localización y recuperación del cuerpo de un quinto minero, ocurrida esta mañana en la mina Micarán, en el municipio de #Múzquiz #Coahuila, el @GobDeCoahuila informa: pic.twitter.com/W46JeDCFwV — Gobierno de Coahuila (@GobDeCoahuila) June 9, 2021

Esta situación causó indignación en la organización Familia de Pasta de Conchos. Camelia Muñoz publicó un texto en el que acusó al gobierno de Coahuila de "miserable" al responsabilizar a rescatistas y trabajadores por la equivocación.

Además es de miserables pretender culpar a los rescatistas y trabajadores. No es culpa de ellos, ellos no tienen porque ´identificar´. Esto fue la Fiscalía del Estado de Coahuila

"¿Que no dijo el presidente hoy en la mañana que la secretaria del Trabajo, la secretaria de Economía y la directora de Protección Civil están "atendiendo" el rescate? ¿Que no publica Luisa María Alcalde que están coordinando el Rescate? Pues NO. Se tomaron una foto y se largaron sin hablar con las familias. Es inaudito lo que hacen con las familias mineras. Carajo".

ADVERTENCIA EN EL OLVIDO

Desde el 23 de octubre de 2020, la Organización Familia Pasta de Conchos denunció ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) las malas condiciones en la que operaba la mina en la que se registró el accidente donde quedaron atrapados siete trabajadores, en el municipio de Múzquiz, en la Región Carbonífera de Coahuila.

La organización es apoyada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Ángel Pro Juárez (CentroProdh), la OFPC lleva más de una década documentando los eventos mortales en las minas de carbón más de 100 muertes posteriores a Pasta de Conchos.

En octubre de 2020, Manuel Bartlett, titular de la @CFEmx, recibió una carta de la Organización Familia de Pasta de Conchos con fotografías sobre las condiciones en las que se encontraba la mina que colapsó ayer en Coahuila.



Este es el mensaje de @PASTADECONCHOS ?? pic.twitter.com/RCL5oFWEER — Erika Velasco (@Erika_Velasco_) June 5, 2021

En la misiva, dirigida a Manuel Barlett Díaz, director de la CFE, y difundida en redes sociales el viernes por la Familia Pasta de Conchos se lee:

Como muestra de lo anterior, con esta carta le entregamos unas fotos que tomamos el pasado 12 de octubre en unas cuevas de arrastre. Corresponden a dos empresas que han firmado contratos con CFE y extraen el carbón sin cumplir las condiciones de seguridad e higiene

En la mina se carecía de agua potable para los trabajadores, estaban sin equipo de seguridad, no había consola para medir el gas, extinguidores, ventilación, se carecía de botiquín y de autorescatadores, y los trabajadores no sabían si estaban registrados en el IMSS.

La empresa siniestrada MICARAN, SA de CV, es propiedad de Gerardo Nájera. De acuerdo con la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía Federal, la concesión corresponde a Miguel Gpe. Sepúlveda Rangel y Arnoldo Ramos Villarreal.

La última inspección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social al lugar fue realizada el 20 de octubre de 2020.

Según información de la Delegación Regional de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el centro de trabajo fue restringido, sin embargo, cumplió con las medidas requeridas y se le levantó la restricción el 7 de diciembre de 2020.





