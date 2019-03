Rector de la UAEH apunta a Patronato, controlado por Sosa Castelán

REDACCIÓN 01/03/2019 03:55 p.m.

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Adolfo Pontigo Loyola, negó que haya alguna irregularidad de parte de la casa de estudios, luego de que se hiciera pública la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Además, indicó que ante cualquier irregularidad financiera quien deberá explicar es el Patronato de la Universidad, controlado por Gerardo Sosa Castelán, unidad que administra los bienes de la UAEH.

"Nosotros no tenemos ningún dinero que no sea de la universidad y a nombre de la universidad. Ni tampoco hemos recibido dinero de ningún país. El dinero que está depositado en las cuentas de la universidad, no de ninguna persona, es dinero estrictamente de la universidad".

En entrevista en el programa de Así las Cosas, con Carlos Loret de Mola, en WRadio, el rector señaló que él no ha tenido ninguna notificación de alguna autoridad facultada para investigar este tipo de cuestiones.

También puedes leer: Cuentas congeladas sí son de la UAEH: Santiago Nieto

Pontiago Loyola señaló que "estamos en la mejor disposición en el momento que haya una notificación legal, abrir, a quien sea de las autoridades legales, a quienes conforme a derecho corresponda para que hagan la indagatoria más amplia y le puedo garantizar que no van a encontrar ninguna irregularidad jurídica ni de cuestiones ni de recursos extraordinarios que no deban de estar y que no sean de la universidad".

Aunque confirmó que sí hay una medida cautelar en cuanto una cuenta de la universidad, afirmó que no hay ninguna irregularidad y el dinero que se encuentra en las cuentas de la universidad, es dinero lícito y ha sido auditado por la auditoria de la federación.

A la pregunta de Carlos Loret de Mola, refirió tener las manos limpias en el tema de las cuentas de la Universidad Autónoma de Hidalgo.

Pontigo Loyola también dijo que se pondría a disposición de las autoridades federales además de decirse sorprendido por la actitud de la autoridad federal al violar el Secreto Bancario.