Reconstrucción tras 19S y sector inmobiliario, claves en investigación sobre manceristas

Los ex titulares de las secretarías de Obras y Servicios (Sobse) y el de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Edgar Tungüí y Felipe de Jesús Gutiérrez son los dos primeros ex secretarios del gobierno de Miguel Ángel Mancera en ser investigados y sobre quienes ya hay un operativo de captura al tener ambos una orden de aprehensión, según confirmó la tarde de este 17 de octubre la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum.

Ambos son investigados por el uso de recursos destinados a la reconstrucción.

“En ambos casos está totalmente documentado que hubo mal uso de recursos de la reconstrucción, ambos tienen orden de aprehensión”, afirmó Sheinbaum.

En el caso de Tungüí, se trata de quien fue designado comisionado de reconstrucción de los inmuebles dañados por el sismo de 2017. Desde el año pasado cientos de familias afectadas por el terremoto se quejaban de que la comisión de reconstrucción dejó de demoler edificios o lo hacía a cuentagotas desde antes de las elecciones de julio.

Además, La Silla Rota publicó en septiembre del 2018 que Tungüí presumiblemente incurría en un conflicto de interés, al haber otorgado contratos, tanto como titular de Sobse como comisionado, a la empresa Cal y Mayor, donde su hermano Carlos laboraba.

Adicionalmente, una investigación arrojó que para las demoliciones otorgó contratos con sobrecostos de 400 por ciento.

En el caso del ex titular de la Seduvi, Felipe de Jesús Gutiérrez, su gestión estuvo marcada por el desmedido y opaco crecimiento de permisos de construcción en la Ciudad de México. Además, la dependencia también formaba parte de las obras de reconstrucción, la cual en la Ley de reconstrucción planeaba hacer edificios con departamentos adicionales para que con su venta pagarlos, algo a lo que los damnificados se opusieron. Asimismo, la dependencia era la encarga de elaborar la plataforma de inmuebles dañados, la cual hasta el final de su gestión no estuvo lista, lo que impidió saber la dimensión verdadera de los daños dejados por el sismo.

Tungüí sustituyó a funcionario cuestionado

El excomisionado de la Reconstrucción, Edgar Tungüí, está bajo la lupa, debido al uso de los recursos para la reconstrucción, ya que pese al millonario presupuesto que manejó, gran parte de los edificios colapsados solo se quedaron en la etapa de demolición o incluso de dictaminación, lo que ha retrasado los trabajos de reconstrucción y a dos años del sismo son escasos los edificios reconstruidos.

Pero además edificios que sí comenzaron a ser reconstruidos y que él como funcionario presumió, lo han sido por el esfuerzo de donantes privados.

Durante su gestión como comisionado de la reconstrucción, centenas de afectados por los sismos salieron a las calles a quejarse de que durante la etapa de transición se pararon los trabajos de reconstrucción, pese a que había recursos, pero las autoridades con el pretexto de que el próximo gobierno se encargaría de las obras, dejaron de hacer obras, decían los afectados.

Tungüí sí los atendía, como ocurrió en la manifestación del 24 de junio de 2018, cuando damnificados de Benito Juárez salieron a manifestarse sobre Insurgentes Sur, a la altura del World Trade Center. Para desactivar la protesta el entonces comisionado les prometió que sí habría reconstrucción, pero no cumplió. Otros damnificados recuerdan que cuando el comisionado estaba con ellos, aprovechaba para sugerirles constructoras y les entregaba datos en un sobre. Eso sí, no lo ponía por escrito en correos electrónicos o en Whatsapp.

La Silla Rota mostró en septiembre del año pasado que había un presumible conflicto de interés de Tungüí cuando fue secretario de Obras —a la que llegó en 2014, en sustitución de Alfredo Hernández, acusado curiosamente también de conflicto de interés por dar un contrato a la empresa donde su esposa era directiva— y después en la comisión de Reconstrucción, al otorgar contratos a la empresa Cal y Mayor, donde su hermano Carlos Tungüí trabajaba.

El funcionario lo negó, dijo que su hermano no tenía que ver con la empresa y explicó por qué se le otorgaron contratos a la empresa. Pero La Silla Rota en su momento mostró documentos que sustentaban lo escrito en el reportaje.

En septiembre pasado La Silla Rota también informó que había investigaciones contra el funcionario por el otorgamiento de contratos para demolición con sobrecosto de hasta 400 por ciento.

Felipe de Jesús Gutiérrez y el descontrol inmobiliario

El ex secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez también es investigado por el uso de los millonarios recursos para la reconstrucción y sobre él ya pesa una orden de aprehensión, confirmó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Durante sus comparecencias ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, uno de los reproches que el funcionario recibió fue que la plataforma de reconstrucción con la lista de inmuebles afectados por el sismo y su categorización por daños, estaba incompleta, lo que impedía el inicio de los trabajos de reconstrucción.

A Gutiérrez, de quien se dice cuando era secretario ni siquiera vivía en la capital, sino en el estado de México, se le atribuye parte del desmedido crecimiento inmobiliario y el otorgamiento sin control de permisos de construcción en la ciudad durante la pasada administración, lo que es también otra línea de investigación de las autoridades capitalinas.

Según fuentes de la Seduvi, ante la sospecha de que en el otorgamiento de permisos de construcción de los cientos de proyectos inmobiliarios que han invadido a la ciudad, el jefe de gobierno sustituto de Mancera, José Ramón Amieva, ordenó 4 auditorías.

El gobierno actual por su parte ha informado que encontró irregularidades en la autorización de permisos para polígonos de actuación. En marzo pasado el gobierno capitalino informó que revisó 174 polígonos y en 48 autorizados entre 2017 y 2018 detectó irregularidades, por lo cual 17 proyectos de construcción fueron suspendidos por el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), mientras que en 24 se iniciaron juicios de lesividad, en 29 predios baldíos se ordenó la revocación y en 4 edificios ya construidos y ocupados se aplicaron multas a los desarrolladores.

En algunas notas periodísticas como Regeneración el nombre de Felipe de Jesús Gutiérrez era mencionado como el de un funcionario que pedía dinero para autorizar permisos de reconstrucción; sin embargo, no se le comprobó.

Pero personas que tuvieron contacto con él y su grupo de trabajo contaron a La Silla Rota que sí se realizaba esta práctica. Presumiblemente sus hijos hacían de gestores en oficinas particulares, no relacionadas con la Seduvi, además de que el equipo jurídico era experto en hallar salidas “legaloides” y encontrar recovecos legales para justificar el otorgamiento de los permisos.

Otro de los temas que ha levantado sospechas es que las llamadas obras de mitigación a las que están obligadas los desarrolladores para mitigar su impacto urbano, no han sido esclarecidas y diversas solicitudes de información al respecto toparon con pared ante la negativa de la dependencia a detallarlas, mientras fue encabezada por el arquitecto.

Informantes señalaron que un modus operandi era pedir a los desarrolladores recursos de más para supuestas obras de mitigación, que no se llevaban a cabo o no cumplían con lo establecido o no se sabía a dónde iban a dar.

El lunes 14 de octubre, antes de que se supiera que ya se habían girado órdenes de aprehensión contra Edgar Tungüí y Felipe de Jesús Gutiérrez, pero ya había sido detenido Edilberto N, ex subsecretario de Egresos y tres más de la secretaría de Finanzas, Mancera fue cuestionado sobre si estaba preocupado al respecto.“Qué bueno, pues a mí me parece que todo lo que abone al conocimiento, transparencia, nosotros lo que hemos reiterado es que también es importante que se den las garantías de defensa y con eso me parece que están un plano equilibrado”, dijo el ex jefe de gobierno. También se deslindó del ex subsecretario, y recordó que entró en la última etapa de su gobierno.

“Sin embargo, no eludimos que todo forma parte de un ejercicio de gobierno”, reconoció.