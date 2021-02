Reconocido monero renuncia a la sátira ante inseguridad

Bruno Ferreira, ganador del Premio Nacional de Periodismo, señaló que no existen las condiciones para desempeñar su trabajo

XALAPA.- Bruno Ferreira, reconocido con el Premio Nacional de Periodismo 2007 en la categoría Caricatura/Humor, decidió renunciar a las caricaturas políticas ante la inseguridad que existe en Veracruz, gobernado por Cuitláhuac García Jiménez.

“No me parece que existan las condiciones de seguridad en el estado de Veracruz para ejercer a plenitud la sátira política como a mi me gusta practicarla: irreverente, incorrecta, mordaz, burlona, y directa. Y no veo que esto mejore a corto plazo”, escribió en sus redes sociales.

Esto luego de que este martes el periodista Marcos Miranda fue víctima de una privación ilegal de la libertad en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. El reportero sigue sin aparecer.

Previamente Miranda acusó intimidaciones de funcionarios de la actual administración estatal, especialmente del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos.

Ferreira, quien colabora para distintos medios de comunicación en Veracruz, insistió en que no cambiará de parecer ante su decisión.

Por lo tanto he decidido dejar de dibujar caricaturas políticas. Agradezco a todos haber compartido mis monos. Agradezco también a quien piensa diferente a mi y me lo hizo saber de manera inteligente. Para los comentarios basura no tengo nada qué decir

Seguiré publicando el género de ilustración editorial para los dos medios estatales para quienes trabajo (…). No olviden ver la vida con humor, nos puede salvar de la locura

Luego del “levantón” a Marcos Miranda se han registrado manifestaciones públicas de reporteros quienes exigen resultados a las autoridades.

La tarde de este martes un grupo de reporteros se manifestaron en el Zócalo para demandar que su compañero aparezca con vida.