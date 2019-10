Reconoce Pavlovich a atletas que participarán en Paralimpiada Nacional en Colima

Hermosillo, Sonora.- Los 77 atletas que participarán en la Paralimpiada Nacional en Colima del 13 al 25 de octubre y que conforman la Ola Roja, fueron abanderados por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, quien reconoció su esfuerzo en cada entrenamiento y el orgullo que representan para todos los sonorenses.

En este encuentro con deportistas sonorenses, la mandataria estatal anunció estímulos económicos para 11 atletas que obtuvieron medallas de oro, plata y bronce en los pasados juegos Panamericanos y Parapanamericanos, por su destacada participación y poner en alto el nombre del estado y el país.

"No saben el orgullo que es para mí que ustedes estén aquí, y que hoy estemos abanderando esta Ola Roja que va a traernos muchas medallas, pero sobre todo, traernos mucho orgullo, no saben lo motivante que es para mí como gobernadora, pero sobre todo, como madre de familia, como ciudadana, que es verlos a ustedes con esa energía, con esas ganas de hacer las cosas bien y de traernos más orgullo para Sonora, ustedes son un talento de los cuales me siento bien orgullosa", enfatizó.

En presencia de Manuel Puebla, secretario de Desarrollo Social en Sonora; y Karina Zárate Félix, directora general del DIF Sonora, la gobernadora Pavlovich convivió con los paratletas que participarán en la Paralimpiada Nacional y con sus familiares, y los llamó a dar su mejor esfuerzo durante las competencias.

Genaro Enríquez Rascón, director general de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, informó que los paratletas han tenido un intenso año de entrenamientos, previo a su participación en las competencias en Colima.

"A partir del sábado, 77 deportistas y más de 40 entrenadores, auxiliares y guías, empezarán a viajar a Colima para representarnos en Paraatletismo, en bocha, en paratenis de mesa, en golbol, y paranatación, para después de todo un año de preparación conseguir los logros que se han propuesto siempre, que es ocupar los primeros lugares", señaló.

Jesús Esteban Morales, ganador de medalla de plata en los juegos Parapanamericanos en lanzamiento de jabalina, a nombre de sus compañeros atletas manifestó el orgullo que representa usar la camiseta de Sonora a nivel nacional e internacional, en donde entregan todo para traer a casa los mejores resultados.

"Hoy todos los que estamos aquí reunidos mostramos nuestro júbilo, porque una vez más saldremos a dar el máximo esfuerzo después de arduas horas de preparación, entrenamiento que conlleva mucho sacrificio, pero la verdad sinceramente cada minuto dedicado a lo que amamos lo vale, ya que para nosotros es un tesoro el poder defender la camiseta de nuestra querida Sonora", expresó.

Los atletas que recibieron estímulo económico son: Alejandra Valencia (oro, plata, bronce), Pamela Contreras (plata), Daniel Ramírez (dos medallas de bronce), Daniel Durazo (bronce), Ernesto Sánchez (bronce), Rebeca Valenzuela (dos medallas de oro), Édgar Ulises Fuentes (plata), Jesús Esteban Morales (plata), Leticia Ochoa (plata), Jesús Daniel Bojórquez (plata), y Zaith Flores (bronce).