Reconoce José Narro problema de robo de medicina

HÉCTOR GONZÁLEZ/ CORRESPONSAL 11/04/2019 12:19 p.m.





El exsecretario de Salud y aspirante a la dirigencia nacional del PRI, José Narro Robles, reconoció que en el país existe un problema de robo de medicina, tanto a gran escala, como en las propias unidades de atención médica.

Este día La Silla Rota dio a conocer que el robo de medicamentos es un problema de salud que va en aumento en todo el país, pues según datos de la Fiscalía General de la República (FGR) ese delito se ha multiplicado ocho veces en los últimos 12 años, cuando se han interpuesto casi 50 mil denuncias a pesar de los esfuerzos que han realizado tanto autoridades como empresas farmacéuticas para combatirlo.

Y es que al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto hubo mil 504 averiguaciones previas por robo de medicamentos, mientras que al cierre de 2018 se contabilizaron 16 mil 426 carpetas.

También puedes leer: Con EPN se disparó 844% robo de medicinas

"¿Hay problemas de robo de medicamentos? Sí, sí señor. Y hay problemas de robo a gran escala y también hay mermas en las unidades de atención médica. Y el hecho de que se denuncie más en mi opinión es muestra del tamaño de un problema y muestra también una voluntad para decir ´oigan, pues esto no puede pasar´.

"¿Qué encontré yo cuando fui... yo fui secretario de salud dos años y nueve meses ¿y qué me encontré yo? Problemas muy serios en los temas de abasto de medicamentos, sistemas diferentes, no hay un sistema único, y claro, no lo hay porque la heterogeneidad de los servicios en el país demanda que exista flexibilidad", respondió Narro.

Sin embargo, a pesar de las denuncias de corrupción en la compra y distribución de medicinas expuestas por autoridades del actual gobierno federal y el anuncio de buscar la centralización de esos procesos, para el ex secretario de Salud la solución es fortalecer el federalismo y no exacerbar el centralismo.

"Las entidades federativas, y yo estoy en favor, yo lo digo con toda claridad, México necesita un federalismo fortalecido, que es contrario a un centralismo exacerbado, las entidades federativas deben tomar decisiones, deben participar en la puesta en marcha de acciones, de procesos, de evaluaciones, de seguimientos, porque si no, un país, como el nuestro, de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, o de cerca de 2 millones, de 125 millones de habitantes con distancias tan largas, tan grandes, no puede manejarse desde el centro de la República, desde la capital de la República.

"Yo sí creo que tiene que haber esa capacidad para permitir, para impulsar, para estimular que las entidades federativas se hagan cargo de muchos de los temas y asuntos, es mi opinión, es más, tendríamos que profundizar esos procesos, esas revisiones del federalismo mexicano y hacer un federalismo fuerte que responda a las necesidades del siglo 21", expresó Narro.