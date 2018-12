Reclama gobernador de Tamaulipas por presupuesto

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas (La Silla Rota).- El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca señaló que el presupuesto de la Federación no atiende las necesidades de desarrollo de las regiones del país.

En su cuenta de Twitter advierte qué proyectos prioritario para el desarrollo de Tamaulipas no dispondrán de recursos de la Federación para su ejecución.

"El dinero de la nación no es de la Federación", recalca.

El paquete económico presentado por SHCP no atiende las distintas necesidades regionales. Proyectos prioritarios para Tamaulipas no tendrán recursos federales. El dinero de la Nación no es de la Federación. Urge convocar a los Estados al diálogo fiscal.