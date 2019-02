Rechazan resultados de la consulta en Morelos

HÉCTOR GONZÁLEZ/ CORRESPONSAL 25/02/2019 05:40 p.m.

Morelos.- El resultado de la consulta ciudadana organizado por la secretaría de Gobernación en torno a la operación de la central termoeléctrica de ciclo combinado de Huexca no fue aceptado por los integrantes de la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos y de otras organizaciones sociales y campesinas.

"Desde el inicio que dijimos cuando se anunció esta consulta que desconocíamos esta consulta, los resultados de esta consulta, por quién llevó esta consulta, por juez y parte quien la está llevando, la forma en que se contó, no fue un organismo autónomo y además hubo una serie de irregularidades durante el ejercicio de esta consulta, hubo acarreo de personas, se utilizó a toda la maquinaria de Morena para llevar personas a votar", expresó Samantha César, integrante de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos.

Los opositores al Proyecto Integral Morelos, del cual forma parte la termoeléctrica de Huexca, señalan que la consulta no debió ser abierta a los municipios que no son afectados directamente por el proyecto.

Además acusan que el gobierno federal no brindó la información suficiente sobre las afectaciones que podría provocar la termoeléctrica en las comunidades aledañas.

"La lucha no termina aquí, sólo se abre una nueva etapa de lucha y defensa de nuestros derechos, fue inaugurada con el asesinato de Samir. Luchamos contra Felipe Calderón, contra el proyecto, contra Peña Nieto y ahora lucharemos contra Andrés Manuel López Obrador, para nosotros el nombre no es lo que importa, sino la estrategia del estado de imponer los intereses del capital sobre los pueblos indígenas".

Jorge Velázquez, integrante de la Asamblea, dijo que "la consulta de Obrador fue un fracaso por su gobierno, pues pretende legitimar un proyecto que terminó siendo más repudiado y que a pesar de según haber ganado el sí, mucha gente no está de acuerdo con el proyecto y los pueblos afectados que votaron, votaron en su mayoría para el no el Proyecto Integral Morelos, pero como lo anunciamos, población externa al megaproyecto es la que sustituirá la decisión de las comunidades. Lo sucedido fue una burla a las comunidades afectadas que votaron por el no".

Los opositores adelantaron que acudirán a instancias internacionales para denunciar la violación a los derechos de los pueblos indígenas.

"Siguen las acciones sociales y políticas, pero también las legales, lo que sigue es también apelar a organismos internacionales por la ilegalidad de esta consulta, por la violación a los derechos de los pueblos indígenas del convenio 169, acudiremos a instancias internacionales también y, además, continuar con la lucha política y social, porque esto no ha terminado, va empezando", dijo Samantha César.

