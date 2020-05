Rechazan "Municipios de la Esperanza" nueva normalidad por covid-19

Dzoncauich, uno de llamados "Municipios de la Esperanza" no regresó a la "nueva normalidad" porque sus autoridades consideraron que aún están pasando la peor etapa de la pandemia de Covid-19. Foto Cuartoscuro

El día llegó, pero no a todos les gustó. Este lunes fue la fecha marcada por el gobierno federal para que los negocios de 324 municipios sin contagios de covid reanudaran sus actividades; sin embargo, casi la totalidad rechazaron abrir sus negocios por temor a contagios de coronavirus.

También lee: Covid fuera de control en México; urgen a mayor aislamiento social En algunos estados, como Oaxaca, Jalisco, Yucatán, Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas o Puebla, ya sea los gobernadores o las autoridades locales, decidieron no atender el calendario de reapertura en el que 324 municipios podrían dejar el confinamiento. La semana pasada, el gobierno federal dio luz verde para que este lunes poco más de 300 "municipios de la esperanza", distribuidos en 15 estados del país, reiniciaran actividades escolares, en el espacio público y laborales, pero los mandatarios estatales han optado por mantener las restricciones bajo el argumento de evitar contagios de COVID-19. El pasado miércoles 13 de mayo, el gobierno de México presentó el plan de reapertura de las actividades sociales, escolares y económicas, denominado 'Nueva Normalidad' con el que buscan "una reapertura gradual ordenada y cauta para que sea segura y duradera". De acuerdo con datos recabados por La Silla Rota, son al menos 269 los municipios los que no retomaron actividades: Oaxaca (213), Jalisco (23), Puebla (13) y Guerrero (12) y Chihuahua (8). Destaca los casos de los tres municipios de Michoacán, Cotija, Tocumbo y Tinguindin, que decidieron reabrir negocios, mercados y comercios, con el retiro de cordones de seguridad colocados en todas las tiendas y negocios.

Policías retiran los cordones de seguridad que impedían que la población se acercara a negocios y tiendas en Michoacán. Foto Juan Manuel González

Guerrero mantiene medidas restrictivas

Ninguno de los 12 municipios catalogados como de la esperanza en Guerrero regresó a sus actividades normales, todos, los 81 que son en el estado, se mantendrán con las medidas restrictivas ante la Covid-19 hasta el 31 de mayo, por decisión del gobierno del estado.

La decisión la dio a conocer el gobernador Héctor Astudillo Flores desde el domingo a través de su conferencia de prensa de mediodía por redes sociales. "Les quiero comunicar que los 81 municipios del estado de Guerrero van a permanecer en la sana distancia y en quédate en casa, y por supuesto manteniendo el propio decreto ampliado hasta el 31 de mayo". En la de este lunes lo reiteró y agregó que será hasta la próxima semana que comiencen a evaluar la posibilidad de volver a las actividades.

Los 12 municipios catalogados como de la esperanza están ubicados en las regiones Montaña y Costa Chica. Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Malinaltepec, Zapotitlán Tablas, Tlacoapa e Iliatenco son de la Montaña. Cuajinicuilapa, Igualapa, Juchitlán, Ometepec, Xochistlahuaca y Tlacochistlahuaca son de Costa Chica.

A la mayoría de estos municipios, sobre todo los de región Montaña, les iguala una condición de pobreza y marginación. Cohoapa el Grande, es el municipio más pobre de México, de acuerdo a los censos oficiales. Eso es sinónimo de que tienen dificultades de acceso a la salud, educación, caminos y otros servicios básicos.

Estas condiciones podrían abonar a que no vuelvan a sus actividades, aun cuando se mantenga invictos de casos positivos de la Covid-19 y estén lejos de la vencida de otros que sí. La alcaldesa de Cochoapa el Grande, Edith López Rivera es muy clara al aceptarlo: "no estamos preparados".

En un entrevista por teléfono dijo que el Cabildo acata las indicaciones del gobierno del estado, porque simplemente no ven condiciones para regresar a las actividades normales, que implican reactivar las clases en las escuelas y las actividades en oficinas institucionales.

En Cochoapa el Grande, explicó la alcaldesa, las actividades dictadas seguirán suspendidas, además de otras restricciones establecidas, por ejemplo, que los taxis que salen hacia Tlapa, la principal ciudad económica de la región Montaña y de la que dependen mucho este municipio, continúen haciéndolo de manera espaciada. Uno o dos por día.

Del lado de su gobierno, comentó, seguirán con la campaña de sana distancia y quédate en casa.

Los números actualizados por el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, hasta al mediodía de este lunes, es de 856 casos positivos de Covid-19 en 40 municipios y 112 defunciones por su causa. Las camas disponibles para Covid-19 en todo el estado son 428 y hasta hoy están ocupadas 198.

Un contagio endurece panorama en Puebla

Ninguno de los 13 Municipios de la Esperanza difundió las medidas a seguir para ingresar a la Nueva Normalidad desde este lunes, como propuso el gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En videoconferencia esta mañana el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, declaró que en Puebla los contagios de covid-19 están en un momento muy alarmante y aseguró que se puede volver a la nueva normalidad hasta la tercera semana de junio.

El gobierno federal informó el sábado pasado que Puebla tiene 13 Municipios de la Esperanza: Cuautempan, Camocuautla, Chapulco, La Magdalena Tlatlauquitepec, Zongozotla, Zapotitlán de Méndez, Huatlatlauca, Chigmecatitlán, Huitzilan de Serdán, Santa Catarina Tlaltempan, Coatzingo, San Juan Atzompa y Tepango de Rodríguez.

Sin embargo, quedaron fuera Chapulco, que sí tiene un caso de contagio, así como Cuautempan y Huitzilan de Serdán, que colindan con municipios con contagios y por ello los tres incumplen las características de Municipios de la Esperanza.

Barbosa Huerta aseguró que se extenderá la vigencia de los decretos en los que se determina el uso obligatorio de los cubre bocas, la suspensión de clases y el programa Hoy No Circula para evitar que haya más contagios.

Más que relajar, en Oaxaca endurecen medidas

Al dar inicio este 18 de mayo la entrada de la "nueva normalidad" en puntos libres de Covid-19, los llamados "municipios de la esperanza" de Oaxaca no sólo no reactivaron sus actividades escolares, por el contrario, reforzaron sus medidas sanitarias ante el relajamiento del confinamiento de los habitantes de la capital del estado.

"No estamos desacatando las indicaciones del gobierno federal, estamos haciendo uso de nuestras facultades. Hemos visto que mucha gente en la capital se liberó, es como si les hubieran dicho: ya no hay nada, salgan. Ese es nuestro temor", señaló el secretario municipal de Ixtlán de Juárez, Joel Gonzalo Méndez Rincón, uno de los puntos en donde hasta este momento no se ha presentado ningún caso del nuevo coronavirus.

Ubicado en la Sierra Juárez, el ayuntamiento amplió sus filtros y determinó colocar fuera de la población las terminales de taxis para tener un mayor control para el acceso a la comunidad libre de Covid-19.

En total, fueron 187 municipios de los 213 municipios en semáforo verde o libres de contagio, quienes manifestaron a través de sus coordinadores de delegados que no relajarían sus medidas de seguridad contra el contagio.

Algunas de las localidades determinaron que, dependiendo de cómo se manifieste la curva de contagio, el 1 de junio podrían sumarse a la "nueva normalidad" aunque otros, como Ixtlán manifestó que será hasta el 15 de junio cuando hagan una revisión.

En el inicio de esta semana, a través de un video, el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa indicó que por acuerdo con las autoridades municipales de los municipios libres de Covid-19, no se retomarían las actividades escolares. "Hemos decidido que se apeguen al semáforo amarillo".

De la misa manera indicaron que se evaluaron las actividades no esenciales en los espacios públicos abiertos y cerrados, y se determinó que será hasta el próximo 1 de julio cuando pueda considerarse si se puede hacer uso de estos espacios o no.

Tocumbo "la capital mundial de la paleta"

Este lunes, uno de los tres municipios de Michoacán declarados "de la esperanza", reinició sus actividades, pero Tocumbo sigue con sus acciones de prevención del contagio.

El retiro de las cintas de seguridad en las plazas públicas, permitió que los habitantes regresaran a caminar por el centro del pintoresco pueblo.

Los negocios abrieron sus puertas, pero sin perder la sana distancia y las medidas de salud que los llevó a permanecer, hasta este lunes, con cero contagios o casos sospechosos.

Los habitantes y autoridades, explicaron que no bajarán la guardia ante una pandemia que ha azotado a gran parte del mundo, del país y de los municipios.

Las cintas en los establecimientos que reabrieron sus puertas, son la primera barrera para frenar una posible propagación de COVID-19.

En los comercios, sanitizan cada peso o producto que ingresa, pero también que sale al cliente o comensal, porque dicen, quieren mantener un municipio sano.

El presidente municipal, Luis Enrique Toscano Servín, precisó que si bien algunas actividades que se habían detenido por la pandemia se reanudaron, no se realizarán igual que antes de la pandemia.

Señaló que Tocumbo permaneció libre de contagios y casos sospechosos, gracias a la colaboración del ayuntamiento y principalmente de todos los sectores de la población.

Consideró que más allá de que se haya ganado esta primera batalla contra el COVID-19, la declaratoria de "municipio de la esperanza", los obliga a redoblar esfuerzos.

Destacó que seguirán las recomendaciones del consejo estatal de seguridad en salud pública de no reanudar clases en las escuelas, para evitar aglomeraciones.

Explicó que eso evitará que se genere un vector de contagio en este municipio localizado en este municipio, que perjudique la salud de los niños y sus familias.

Eso lo ha entendido muy bien Alondra, madre de dos niños que salieron a comer una paleta en la plaza principal, tras la reapertura de los espacios públicos.

Lamentó que por la pandemia y en ocasiones la falsa información, sus hijos llegaron a un grado de estrés que los deprimía y les generaba problemas emocionales severos.

Aun así, contó, que prefirió estar a su lado y explicarles lo que pasaba, antes de exponer su salud, "ya que lo del coronavirus no es un juego".

Alondra, lo que pide es solamente que todos los niños y niñas tengan acceso a internet, para que puedan consultar la plataforma educativa.

Empero, la joven madre, afirmó que no se confiará y seguirá las recomendaciones emitidas por el ayuntamiento, el gobierno del estado y la federación.

