Rechazan aspirantes por falta de militancia y trabajo

ARNOLDO GARCÍA/ CORRESPONSAL 14/04/2019 03:52 p.m.

CD. VICTORIA.- Morena confirmó su lista de candidatos a diputados registrados ante el Instituto Electoral de Tamaulipas y fundamentó que la designación de sus candidatos a diputados obedece a una valoración política del perfil de cada aspirante, a fin de seleccionar a los que resulten idóneos para llevar a cabo y cumplir con la estrategia política y territorial del partido.

En la resolución de la Comisión Nacional de Elecciones, suscrita por la presidenta Yeidckol Polenski, señala que los procesos de selección no son para satisfacer los propósitos de todas las personas que participan en ellos, por legítimos que sean estos, sino para fortalecer la estrategia político electoral, cuyo objetivo es el obtener un buen resultado en los comicios en los que se participa para el beneficio de la colectividad.

El dictamen de la Comisión Nacional contempla que los ciudadanos Nicolás Camorlinga Cadena, Eduardo Ignacio Torrez Velázquez, Juan González Lima, Miguel Ángel Sotelo González, Segio Javier Solbes Marín Maritza Hernández Hernández, Humberto Armando Prieto Herrera y Juan Diego Guajardo Anzaldúa no pueden participar en las siguientes etapas del proceso de selección de candidatos/as a diputados locales, toda vez que no resultaron ser idóneos y algunos de ellos no cumplieron con todos los requisitos.

Además, la Comisión Nacional de Elecciones arribó a la consideración de que no tienen trabajo político y mucho menos partidista hasta el momento, por lo que resulta insuficiente para ser considerados como perfiles idóneos, que potencien adecuadamente la estrategia político electoral de MORENA, para ser designados como candidato a Diputado de Mayoría Relativa del Distrito.

El dictamen de la Comisión Nacional establece que el trabajo político realizado por las y los aspirantes, que no fueron seleccionados, obedece a que el trabajo político y territorial realizado es insuficiente para ser considerados como perfiles idóneos que potencien adecuadamente la estrategia político electoral de MORENA en Tamaulipas.

Se hace hincapié en que para la resolución "se tomó en cuenta la opinión de los responsables políticos estatales y nacionales en Tamaulipas, de los que se allegó esta Comisión Nacional para llegar a tal determinación, y, considerando la trayectoria política y el nivel de conocimiento y aceptación entre la ciudadanía de los aspirantes, podemos definir que los compañeros y compañeras que no fueron aprobados, obedece fundamentalmente, a que no han consolidado un trabajo político suficiente que les permita gozar de aceptación generalizada entre los ciudadanos del Estado de Tamaulipas".