Rechazan activistas declarar peleas de gallos como Patrimonio Cultural

HIDALGO (La Silla Rota).- El diputado local Rafael Garnica Alonso, integrante del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), presentó una iniciativa para declarar en el Estado de Hidalgo las peleas de gallos como Patrimonio Cultural Inmaterial, lo cual fue desaprobado por organizaciones defensoras de los derechos animales.

El asambleísta argumentó que si se estableciera una legislación a escala local que prohibiera los combates de aves habría un problema económico para familias que dedican sus oficios y reciben ingresos directa o indirectamente de esta actividad; no obstante, animalistas refutaron que el bienestar de las especies se antepone siempre a la defensa de este tipo de tradiciones.

“Imagínense lo que ocurriría si de repente nos dijeran que a partir de mañana entra en vigor una prohibición: por un lado, se acabarían los combates de gallos y, en consecuencia, los palenques que cada año son el principal atractivo y fuente de ingresos de las ferias más importantes del estado; otro, los criadores de gallos de un día para otro tendrían que buscar una actividad alternativa, se les tendrían que dar opciones para poder continuar manteniendo sus aves”, sostuvo Garnica Alonso, que pertenece al grupo político del exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) Gerardo Sosa Castelán, quien mantiene el control político de esa institución desde su formación en la facultad de Derecho, cuatro décadas atrás.

“Es que es complejo: en Veracruz, por ejemplo, la SCJN declaró constitucional su prohibición, justamente porque ni el ingreso económico, ni la tradición o cultura del evento se anteponen al bienestar”, expuso la activista Melisa Agüero, integrante de la organización Red Pro Animal.

Asimismo, consideró que no sería ético, “como no lo es hasta el momento”, que se defienda a unos animales y a otros no, “y que según nuestro beneficio directo señalemos quién sí es digno de derechos y quién no”.

Lo anterior, debido a que el diputado abonó a su iniciativa que el estado ha expedido decretos para declarar Patrimonio Cultural Inmaterial a las corridas de toros, que calificó como una destacada actividad que distingue a los hidalguenses escala internacional, junto con la charrería, por lo que afirmó: “solo resta actuar de igual manera con las aves de combate”.

“Miles de personas se quedarían sin su principal fuente de ingresos, las empresas tendrían que terminar con la línea de productos para gallos que actualmente fabrican, con su consiguiente reducción de personal y el sector más golpeado sería el de la micro y pequeña empresa, que muy probablemente no soportarían el embate de la reducción de ventas y tendrían que cerrar, esto sería desastroso, aunado a la actual crisis que se vive en nuestro país”, abundó.

Lo preocupante de que esto, según la Red Pro Animal, “es que la presentación de esta iniciativa responde a la desatención total que ha tenido el gobierno estatal para velar el bienestar animal, porque todo lo que se ha acordado termina en discurso públicos, pero nada se ha hecho tangible. Ni un solo compromiso con el bienestar animal que se haya cumplido durante esta administración, todo ha quedado en apoyos directos ciertas organizaciones, pero hasta la fecha ninguna instancia se ha metido a hacer lo que realmente hace falta, que son políticas públicas.

Esto, especificó, sería un reglamento que dé firmeza a la ley vigente, que se hagan inspecciones pertinentes para dar cumplimiento a las normas vigentes, “pero al no hacer nada de esto se le da permiso a que iniciativas de este tipo se presenten ante Congreso y que sean consideradas a pesar de tener un argumento con muy pocos fundamentos éticos”.





kach