Rechazan activistas consulta de AMLO sobre termoeléctrica en Huexca

HÉCTOR GONZÁLEZ/ CORRESPONSAL 08/02/2019 02:32 p.m.

Integrantes de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire se pronunciaron en contra de la consulta ciudadana propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la operación de la Central Termoeléctrica de Huexca.

Jaime Domínguez, activista, opositor al denominado Proyecto Integral Morelos, impulsado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del cual forma parte la Central Termoeléctrica de ciclo Combinado de Huexca, criticó el cambio de opinión de López Obrador, quien en 2014 cuestionó el proyecto.

"En 2014, en mayo, cuando los compañeros estaban presos, Andrés Manuel dijo que era como ir a poner un basurero en Jerusalén. Hoy lo que nosotros estamos exigiendo es que cumpla lo que dijo en campaña, que una cosa es gobernar y otra cosa es prometer, y él llega con un asunto de la Cuarta Transformación, un cambio, y nosotros esperábamos que hubiera otra cosa, no sabíamos esa rapidez con la que quieren echar a andar este proyecto, lo que no hizo Peña Nieto lo va a hacer Andrés y para nosotros es grave.

"Nosotros exigimos que cumpla su palabra del 2014 en Yecapixtla, que era un basurero, que no se iba a echar a andar y que a quién se le había ocurrido, que era una locura, ¿entonces ya no es una locura hoy, hoy qué es entonces? Hoy es un proyecto que beneficia al País y que la mitad de morelenses va a pagar la mitad, son propuestas, ya lo hemos vivido en otras ocasiones y como Frente de Pueblos y como Asamblea de los Pueblos que estamos aquí reunidos, pues venimos a decirles que eso realmente no lo aceptamos, no aceptamos la consulta, sea cual sea el resultado, nosotros vamos a seguir luchando para que este proyecto no camine", dijo Domínguez.

El Proyecto Integral Morelos contempla la construcción de dos centrales termoeléctricas en la comunidad de Huexca, Yecapixtla, con capacidad de más de 622 megawatts, y un gasoducto de 30 pulgadas y 150 kilómetros de longitud, que se conectaría con el gasoducto de Petróleos Mexicanos (PEMEX) que va de Zempoala al centro del País.

Además incluye una línea para interconectar las centrales con el sistema eléctrico nacional, un acueducto de 20 pulgadas de diámetro, desde el sistema de tratamiento de aguas de Cuautla, para que la central pueda operar.

La primera etapa del gasoducto debió concluir en octubre de 2012, de acuerdo con el plan original del Proyecto, el cual también establece que al menos mil 600 millones de dólares costarán las dos centrales y el gasoducto.

Los opositores a este proyecto aseguran que la Central provocará graves afectaciones tanto al medio ambiente, al agua del Río Cuautla y a la salud de los habitantes de Huexca y las comunidades aledañas.

"Queremos decir que nosotros venimos haciendo esta lucha desde cuando estaba Calderón, Peña Nieto y hoy está Andrés Manuel, queremos decirlo porque al rato van a decir, como todo el que tiene una opinión en contra, ya sea reporteros, ya sea gente que está dedicada a las luchas sociales, que estamos vendidos, o que estamos comprados, o que somos del PRIAN.

"Nuestra lucha es auténtica, venimos desde hace varios años luchando contra este megaproyecto, ustedes lo conocen, pero hoy estamos desconcertados, estamos enojados porque nosotros hemos pedido una reunión con Andrés Manuel precisamente para informarle porque lo que vimos fue que su superdelegado, Hugo Eric, al final está haciendo las mismas prácticas que hizo Graco Ramírez, para nosotros esto ya lo hemos visto, esta película ya realmente hemos visto, ya vimos el resultado", dijo el activista.

