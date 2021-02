Rechaza AMLO que promueva abucheos contra gobernadores

Esta mañana en su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que se piense que él promueve los abucheos contra los gobernadores durante los eventos.

"Lo que está mal es que se piense que yo promuevo eso (los abucheos), eso sí está mal. Desde luego tienen todo el derecho los críticos, sobre todo los de la prensa fifí, con todo respeto, sin ofender a nadie, de culparme de todo", afirmó en su conferencia de prensa matutina. En caso de que no quieran ellos acompañarme a las plazas, pues yo los visito: los acompañamos, nos reunimos y luego me voy a la plaza, es más, aunque me abucheen".

Las rechiflas y protestas contra los mandatarios estatales tienen que ver con dirigentes y no con ciudadanos, pues en la "sociedad política" existe mucho "revanchismo", dijo López Obrador.

El mandatario reiteró que se debe hacer a un lado el "infantilismo político" y se debe respetar a las autoridades.

Ayer de gira de trabajo por Colima, el gobernador Ignacio Peralta, encaró los abucheos durante el evento encabezado por López Obrador.





