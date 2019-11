Rebelión de gobernadores ante la CNDH agudiza crisis política

Formalmente ella es la Presidenta de la comisión, en tal virtud, los gobernadores no tienen la facultad para establecer que no van a acatar sus recomendaciones. El único que puede establecer la falta de legitimidad de la Presidenta tendría que ser un tribunal federal, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero hasta que no se dé esa determinación, todas las autoridades, sean gobernadores, presidentes municipales, jueces, etc, deben escucharlas