Reapertura de Acapulco deberá esperar, coincide Astudillo con Gatell

Acapulco no regresa a la normalidad y no reinicia actividades turísticas, confirmó durante su mensaje diario sobre la evolución del covid-19 en Guerrero, el gobernador, Héctor Astudillo Flores, coincidiendo con la declaración del Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud apertura de las actividades en el puerto habrán de esperar en tanto no salgamos del semáforo rojo.

El titular del Ejecutivo estatal, reiteró que, de aquí al 1 de junio, son los días más complejos de la pandemia del Covid-19 en Guerrero, por lo que llamó a los guerrerenses a asumir con responsabilidad las medidas de prevención establecidas, como quedarse en casa, disminuir la movilidad y tomar la sana distancia, porque solo de esta manera "se podrá disminuir el índice de contagios por este virus".

Respecto a la declaración Hugo López-Gatell Ramírez, donde señalaba que el inicio de actividades en Acapulco, Astudillo Flores coincidió en señalar que la apertura de las actividades en el puerto habrán de esperar en tanto no salgamos del semáforo rojo, por lo que es necesario que todos hagamos lo que nos corresponde porque la transmisión del Covid-19 se encuentra al alza.

Indicó que de aquí al 1 de junio se tienen que reforzar las medidas preventivas, porque estamos en la etapa más complicada de la pandemia, y que las medidas preventivas y restricciones impuestas son las mismas. Asimismo, indicó que su gobierno destina recursos para la unidad del Covid-19 en Iguala, y que la empresa minera "Media Luna", que ofreció apoyo, está colaborando en esa ciudad.

En su oportunidad, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos al informar sobre el reporte técnico de la evolución del Covid-19, dijo que en Guerrero hay 1,299 casos negativos, 724 sospechosos, 982 confirmados, 140 defunciones, 495 personas recuperadas y 347 casos activos, de un total de 3,005 estudios realizados, y que a los municipios con casos positivos se suma a partir de hoy el de Tlalixtaquilla, en la región de la Montaña.

De igual manera, dijo que a nivel nacional Guerrero se ubica en el lugar 24 por incidencia de casos y en el 17 por el número de éstos, añadiendo que en los últimos 15 días se han registrado 594 nuevos casos positivos en la entidad. También señaló que de las 417 camas del sistema de Salud estatal para atender pacientes de Covid-19 se encuentran ocupadas 205.





Detalló que, del número de decesos registrados a la fecha, 58 son de entre 25 y 49 años de edad y 82 son personas con edad de 60 años en adelante, y que los hospitales General, "Donato G. Alarcón" y "Vicente" de Acapulco, son los nosocomios que registran la mayor demanda, añadiendo que ya son 43 municipios con casos positivos, 27 vecinos sin contagio y 11 sin contagio ni vecindad.